Rainbow Six Siege X | Anteprima - La base per i prossimi 10 anni

Dopo anni di onorato servizio, lo sparatutto tattico online di Ubisoft, Rainbow Six Siege si rinnova radicalmente con l'aggiornamento "X", un pacchetto di novità che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco, sia per i veterani che per i nuovi arrivati. Ho avuto l'opportunità di provare in anteprima la nuova modalità e di vedere in anticipo alcuni dei miglioramenti che arriveranno in questa nuova versione del gioco e le impressioni sono decisamente positive, anche se con qualche riserva.

La nuova modalità Dual Front

La novità più eclatante è senza dubbio la modalità Dual Front, un frenetico 6vs6 con respawn che stravolge le classiche dinamiche di attacco e difesa. Immaginate due squadre che si affrontano contemporaneamente su una mappa enorme, con l'obiettivo di conquistare i settori avversari e ottenere un punteggio.

La mia esperienza in Dual Front è stata decisamente positiva. La vastità della mappa e la presenza di due fronti di battaglia rendono la coordinazione con i compagni di squadra assolutamente cruciale. Ogni decisione, ogni movimento, ogni scontro a fuoco ha un peso notevole, perché un errore può costare caro, dato il tempo di respawn di circa 15 secondi, che concede agli avversari preziose opportunità. E durante il respawn, si ha la libertà di cambiare operatore e dotazione, scegliendo un mix diverso di armi e gadget per adattarsi alla situazione.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La mappa è pensata benissimo, con un settore per ciascuna squadra e una zona neutrale centrale ricca di percorsi alternativi e punti strategici. Le possibilità sono innumerevoli, e la verticalità tipica di Siege viene esaltata al massimo. Questa modalità, pur essendo presentata come "for fun", ha il potenziale per evolversi, magari con un futuro competitivo. Vi basti considerare che ha una dimensione di circa due volte e mezzo quella delle mappe standard e sei siti da conquistare (tre per squadra).

La partita termina quando una squadra conquista la base avversaria o raggiunge un determinato punteggio (portando un ostaggio in salvo, si guadagnano diversi punti bonus). Un elemento interessante è la rotazione mensile degli operatori disponibili in Dual Front, che garantisce sfide tattiche sempre nuove.

Il restyling e i cambiamenti nel gameplay

L'aggiornamento X non si limita a introdurre nuove modalità. Cinque mappe iconiche – Clubhouse, Chalet, Banca, Kafe e Border – hanno ricevuto un significativo restyling grafico. Parliamo di nuove texture, illuminazione migliorata, ombre in prima persona (per una maggiore consapevolezza della propria posizione) e persino un pacchetto texture 4K gratuito per PC. E questo è solo l'inizio: Ubisoft punta ad aggiornare tre mappe per stagione, dimostrando un impegno a lungo termine.

Ma le migliorie non riguardano solo l'aspetto visivo. Anche il comparto audio è stato rivisto, con un bilanciamento e una direzionalità del suono migliorati. Gli sviluppatori promettono un riverbero più realistico, che permetterà di individuare con maggiore precisione la posizione e la distanza dei nemici, un aspetto fondamentale nel gameplay tattico di Siege.

Immagine 1 di 6

Immagine 2 di 6

Immagine 3 di 6

Immagine 4 di 6

Immagine 5 di 6

Immagine 6 di 6

L'aggiornamento X introduce anche una serie di modifiche al gameplay. Ora è possibile muoversi con maggiore agilità quando si è appesi alle pareti, incluso lo spostamento rapido attorno agli angoli degli edifici, aprendo nuove possibilità strategiche. Inoltre, sono state aggiunte le "weapon inspect", animazioni per ammirare le proprie armi e le loro skin, un tocco estetico che molti apprezzeranno visto quanti soldi investono nel gioco (e che già moltissimi giochi fanno, come per esempio Counter-Strike 2).

Ma la vera novità sono i nuovi oggetti interattivi nell'ambiente di gioco: estintori che creano cortine fumogene, bombole di gas esplosive e metal detector disattivabili. Questi elementi aggiungono un ulteriore livello di profondità, costringendo i giocatori a considerare l'ambiente circostante come un'arma o una trappola e comunicando maggiormente durante le partite.

Lotta alla tossicità, al cheating e nuovo sistema di ban

Ubisoft sembra aver preso sul serio il problema della tossicità e del cheating. L'aggiornamento X introduce un nuovo sistema di reputazione che penalizza i giocatori scorretti, limitandoli nelle partite, nelle modalità e nella comunicazione in generale.

Il team di sviluppo ha promesso di investire ulteriori risorse nel miglioramento di "Shieldguard", il sistema anti-cheat del gioco. Inoltre, è stato rivisto il sistema di ban degli operatori, rendendolo più rapido, con la possibilità di votare per un ban aggiuntivo tra i round. Questo è forse una delle novità più importanti per quanto concerne le partite classificate.

Free-to-Play ed Esports

L'aggiornamento X segna anche l'arrivo di una versione free-to-play di Rainbow Six Siege, che permette di accedere a tutte le modalità di gioco (eccetto le classificate) e a un numero limitato di operatori (fino a 26, sbloccabili giocando). Un'ottima occasione per i neofiti! È stato introdotto un nuovo sistema di tutorial e partite con bot più intelligenti per i primi 20 livelli, con ricompense in modalità, personaggi e skin. Acquistando la "paid option", si sbloccheranno le partite classificate, la Siege Cup e il resto degli operatori. Chi ha già il gioco non perderà nulla, e anzi riceverà ricompense cosmetiche in base agli anni di attività.

Ubisoft ha introdotto una tab dedicata agli esport nel menu di gioco, con informazioni sulle leghe competitive, notifiche per i match in diretta e il calendario degli eventi, dimostrando un'attenzione crescente per la scena competitiva.

Tirando le somme

L'aggiornamento X di Rainbow Six Siege è un pacchetto certamente ambizioso. Il creative director Alexander Karpazis ha sottolineato l'impegno di Ubisoft nel "rinforzare ciò che rende Siege speciale". Ubisoft ha promesso più contenuti e più frequentemente. Resta da vedere se questo aggiornamento sarà sufficiente a garantire un futuro così longevo al gioco (si parla di altri 10 anni). La concorrenza è agguerrita, ma Rainbow Six Siege ha dimostrato di avere una formula vincente e una community appassionata. L'aggiornamento X potrebbe essere la chiave per un nuovo ciclo di successo. Chissà.