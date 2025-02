Sparatutto in prima e terza persona | I migliori del 2025

Tra tutti i generi videoludici presenti sul mercato, gli appassionati hanno da sempre un debole per l'azione sfrenata. Per questo il genere degli sparatutto ha da sempre un suo unico fascino su una grandissima fetta di videogiocatori. Nel corso della storia videoludica ci sono state tantissime saghe sparatutto sia in prima che in terza persona, che hanno contribuito ad evolvere il genere sempre verso nuove frontiere e forme di divertimento. In questa particolare guida all'acquisto vi proporremo alcuni dei migliori sparatutto sul mercato.

Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 è l'ultimo capitolo dell'acclamata serie Black Ops, nota per la sua narrativa intensa e i suoi gameplay innovativi. Ambientato in un contesto storico o futuristico (a seconda della direzione scelta dagli sviluppatori), il gioco promette di offrire un'esperienza single-player di alta qualità, una modalità multiplayer competitiva e una cooperativa Zombie mode. Con grafica all'avanguardia, armi realistiche e una trama ricca di colpi di scena, Black Ops 6 mantiene alta la tradizione della serie Activision.

DOOM Eternal

DOOM Eternal è il seguito del rinomato DOOM (2016), un gioco sparatutto in prima persona che porta l'azione e l'intensità a livelli mai visti prima. Nel ruolo del DOOM Slayer, i giocatori affrontano orde di demoni in ambientazioni apocalittiche, utilizzando un arsenale letale e movimenti rapidi. Il gioco si distingue per il suo gameplay frenetico, la colonna sonora heavy metal e la grafica spettacolare. DOOM Eternal amplia l'esperienza con nuove abilità, nemici e livelli, mantenendo l'essenza violenta e divertente della serie.

Halo Infinite

Halo Infinite è l'ultimo capitolo della leggendaria serie Halo, sviluppata da Halo Studios. Questo gioco segna il ritorno del Master Chief in un'avventura epica che combina elementi classici della serie con innovazioni moderne. Con una campagna single-player a mondo aperto, un multiplayer enorme con decine e decine di modalità e una grafica adattata per le nuove generazioni di console, Halo Infinite è certamente uno degli sparatutto migliori degli ultimi anni.

Gears 5

Gears 5 è il nuovo capitolo principale della serie Gears of War, sviluppato da The Coalition. Il gioco continua la storia di Kait Diaz, alla ricerca delle sue origini e della verità sul Legame con le Locuste. Gears 5 offre una campagna coinvolgente, con elementi di esplorazione in mondo aperto, e una modalità multiplayer robusta, inclusa la popolare Horde Mode. Con una grafica mozzafiato, gameplay in terza persona e una bella componente narrativa, Gears 5 è un must per i fan degli sparatutto in terza persona.

Helldivers 2

Helldivers 2 è il seguito del gioco cooperativo di successo Helldivers, sviluppato da Arrowhead Game Studios. Questo sparatutto in terza persona si concentra sulla cooperazione tra giocatori, che devono lavorare insieme per completare missioni pericolose su pianeti ostili. Attraverso un bel mix di azione, esplosioni, strategia e irriverenza, Helldivers 2 introduce nuove armi, veicoli e nemici, mantenendo il caos divertente e imprevedibile che ha reso famoso il primo gioco ed esaltandolo ancora di più. La modalità online è il cuore dell'esperienza, con squadre che devono coordinarsi per sopravvivere.

Splatoon 3

Splatoon 3 è l'ultimo capitolo della serie Splatoon di Nintendo, un gioco sparatutto in terza persona unico nel suo genere. Ambientato in un mondo colorato e pieno di stile, i giocatori controllano gli Inklings, creature che possono trasformarsi in calamari e spruzzare inchiostro per combattere e conquistare il territorio. Splatoon 3 introduce nuove armi, mappe e modalità, mantenendo il gameplay divertente e competitivo che ha reso la serie un successo. Con una campagna single-player, un multiplayer online e un forte focus sulla personalizzazione, Splatoon 3 è perfetto per giocatori di tutte le età.

Come scegliere i migliori sparatutto

Come abbiamo già accennato in apertura, il genere degli sparatutto, pur essendo uno dei più popolari e longevi della storia dei videogiochi, ha subito diverse evoluzioni negli ultimi anni. Oggi, infatti, è raro trovare titoli che si limitano a essere semplici sparatutto "puri". Molti giochi moderni ibridano il genere con elementi di esplorazione, narrativa, RPG o addirittura survival horror. Nonostante ciò, il cuore degli sparatutto rimane intatto: azione frenetica, precisione nei colpi e un’adrenalina che non tramonta mai.

Cosa sono i giochi sparatutto?

Ma cosa rende un gioco uno sparatutto? Se non siete esperti del genere, è lecito chiederselo. Gli sparatutto, o FPS (First-Person Shooter) e TPS (Third-Person Shooter), sono giochi in cui l’obiettivo principale è utilizzare armi per sconfiggere nemici, completare missioni o sopravvivere in scenari ad alta intensità. L’errore più comune è pensare che siano tutti uguali: in realtà, il genere è estremamente variegato.

Ci sono titoli come Call of Duty o Battlefield, che puntano tutto sul realismo e sull’azione pura, con missioni lineari e multiplayer competitivo. Altri, come Destiny 2 o Borderlands, mescolano elementi RPG, con progressione di personaggi, loot e mondi aperti da esplorare. E poi ci sono giochi come BioShock o Half-Life, che uniscono una narrativa profonda e atmosfere uniche a un gameplay solido e più "immersivo". Insomma, gli sparatutto non sono solo "spara e corri", ma offrono esperienze diverse a seconda delle preferenze del giocatore.

Un genere in continua evoluzione

Negli ultimi anni, il genere sparatutto ha subito una trasformazione. Da un lato, i titoli AAA hanno abbracciato sempre più elementi ibridi, come la personalizzazione dei personaggi, le missioni open-world e le meccaniche RPG. Dall’altro, la scena indie ha portato innovazioni interessanti, con giochi come Superhot o Enter the Gungeon, che reinterpretano il genere in modo creativo e originale.

Purtroppo, però, i classici sparatutto "puri" stanno diventando sempre più rari. Se cercate esperienze più tradizionali, potreste dover tornare indietro nel tempo, riscoprendo capolavori come DOOM (1993), Quake o Half-Life 2. Oppure, potete esplorare la scena indie, che continua a produrre titoli freschi e innovativi, spesso a prezzi accessibili.

Come abbiamo selezionato i migliori sparatutto

Per selezionare i migliori sparatutto disponibili sul mercato, abbiamo considerato diversi fattori: la qualità del gameplay, l’innovazione, la longevità e l’impatto culturale. Abbiamo incluso principalmente titoli AAA, ma nel corso del tempo inseriremo anche titoli indie.

Quali sono le differenze tra FPS e TPS?

Gli FPS (First-Person Shooter) vi permettono di vedere il mondo di gioco attraverso gli occhi del personaggio, offrendo un’esperienza più immersiva e focalizzata sull’azione. I TPS (Third-Person Shooter), invece, mostrano il personaggio in terza persona, dando una visione più ampia dell’ambiente circostante e permettendo una maggiore consapevolezza spaziale. Entrambi i generi hanno i loro vantaggi: gli FPS sono ideali per chi cerca adrenalina e precisione, mentre i TPS spesso si prestano meglio a giochi con elementi di esplorazione o stealth.

Quali sono i migliori sparatutto per chi cerca una storia avvincente?

Se la narrativa è il tuo punto forte, ti consigliamo giochi come BioShock Infinite, Half-Life 2 o The Last of Us Part II (che, pur essendo un action-adventure, ha una forte componente sparatutto). Questi titoli uniscono una bella trama e personaggi memorabili a un gameplay molto solido, offrendo un’esperienza completa e spesso decisamente indimenticabile.

Esistono sparatutto adatti ai giocatori casual?

Assolutamente sì! Se non siete esperti del genere o cercate un’esperienza più rilassata, potete provare titoli come Overwatch o Splatoon, che combinano azione frenetica con meccaniche accessibili e un’atmosfera più leggera. Inoltre, molti sparatutto moderni offrono modalità single-player con difficoltà regolabili, perfette per chi vuole godersi la storia senza stress eccessivo.

Quali sono i migliori sparatutto multiplayer?

Se amate la competizione online, i titoli migliori sono Call of Duty: Warzone, Apex Legends e Valorant. Questi giochi offrono modalità multiplayer intense e bilanciate, con una forte attenzione alla strategia e al lavoro di squadra. Inoltre, sono costantemente aggiornati con nuovi contenuti, eventi e mappe, garantendo ore di divertimento senza fine.