Razer Blackshark V2 Pro per PC, PS5 e Switch | Test & Recensione

Razer ha aggiornato il suo paio di cuffie di fascia alta, le Blackshark V2 Pro, in una variante che le rende maggiormente compatibili con Playstation 5 e Xbox. Il progetto alla base della cuffia è rimasto lo stesso, ma ora i nuovi modelli supportano anche l’audio spaziale. Abbiamo già recensito le Blackshark V2 Pro circa un’anno fa, potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo: Razer Blackshark V2 Pro (2023). Siccome abbiamo passato un paio di settimane in compagnia del nuovo modello aggiornato, vi raccontiamo come è andata la nostra prova e se è la cuffia giusta a cui dovreste puntare.

Il design è rimasto invariato, sono piuttosto leggere (320 grammi), i padiglioni auricolari sono in schiuma memory foam ricoperti con tessuto traspirante. La parte inferiore della fascia che avvolge la testa ha una bella imbottitura, mentre nella parte superiore è rivestita in similpelle. I padiglioni sono grandi e ovali, allungati, con gusci di plastica connessi tramite una struttura leggera.

Il padiglione auricolare sinistro ospita la maggior parte dei controlli e delle connessioni delle cuffie, tra cui la manopola del volume che funziona in combinazione con il dispositivo collegato, un pulsante di accensione, il pulsante per mutare il microfono, una porta USB-C e una porta per il microfono rimovibile. Il padiglione auricolare destro ha solo il pulsante di accoppiamento.

Per usarle è sufficiente inserire il dongle USB C, accendere le cuffie e non dovrete fare altro. L’audio è cristallino e il posizionamento della la manopola per regolare l’audio è perfetto, si raggiunge velocemente, senza sbagliare.

Testata con diversi giochi, si nota chiaramente la differenza rispetto una cuffia di qualità più inferiore, dove non tutti i suoni si riescono a percepire con naturalezza. Il dettaglio audio riprodotto dalla Blackshark è maggiore, probabilmente grazie anche ai driver di dimensioni generose, che generano anche una pressione sonora ragguardevole, soprattutto in giochi molto movimentati con esplosioni e suoni che occupano la parte bassa dello spettro sonoro.

Se la resa standard non vi piacesse per qualche motivo, è possibile accedere a un equalizzatore che offre vari preset. È possibile cambiare la configurazione tramite l’apposita applicazione, disponibile anche per smartphone. Le BlackShark V2 Pro includono anche impostazioni specifiche per Call of Duty, Apex Legends e Fortnite. Razer ha lavorato con giocatori professionisti per trovare l’equalizzazione perfetta per dare il massimo con alcuni giochi, non solo con l’obiettivo di ottenere una resa generale elevata, ma anche per sfruttare l’audio spaziale e offrire un vantaggio all’interno del gioco per identificare con precisione la presenza degli altri giocatori nelle mappe di gioco (situazione particolarmente utile in Rainbow Six Siege).

Le Blackshark V2 Pro funzionano senza fili con il trasmettitore USB da 2,4 GHz incluso e tramite Bluetooth 5.2 (con supporto per i codec AAC e SBC). Manca del tutto la possibilità di collegarle tramite un jack da 3.5mm.

Secondo quanto dichiarato da Razer, le Blackshark V2 Pro possono durare fino a 70 ore con una singola carica, e caricarle per 15 minuti dovrebbe garantire fino a sei ore di utilizzo. Confermiamo questo dato pienamente.

Verdetto

Ribadiamo quanto abbiamo detto nella prima recensione, le Razer Blackshark V2 Pro, anche nella versione aggiornata per console, sono una scelta eccellente. Sono comode, la qualità dell’auto è elevata, così come quella del microfono. Se potete spendere circa 200 euro, saranno un’ottimo acquisto.