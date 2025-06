L'industria videoludica si prepara ad affrontare una nuova ondata di polemiche sui requisiti tecnici sempre più esigenti, con Borderlands 4 che si posiziona in prima linea in questa battaglia tra innovazione grafica e accessibilità hardware. Dopo le discussioni sul prezzo di lancio, fissato a 70 euro per l'edizione base, ora è la volta delle specifiche tecniche ufficiali pubblicate sulla pagina Steam del gioco a sollevare interrogativi sulla direzione che sta prendendo l'industria. Le richieste hardware minime rivelano infatti una soglia d'ingresso piuttosto elevata che potrebbe escludere una fetta consistente di giocatori.

Le specifiche ufficiali rivelano requisiti che vanno ben oltre la media dei giochi attuali. Per accedere all'esperienza minima di Borderlands 4 sarà necessario disporre di almeno 8 core del processore, 8 GB di memoria video dedicata, una scheda grafica Nvidia RTX 2070 o AMD RX 5700 XT, 16 GB di RAM e obbligatoriamente un'unità di archiviazione SSD. Questi numeri, etichettati come "minimi", potrebbero in realtà nascondere una certa flessibilità interpretativa da parte di Gearbox, il team di sviluppo.

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10 / Windows 11

Processore: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

Storage: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit. Richiede 8 core di CPU per il processore. Richiede 8 GB di VRAM per la grafica. È richiesta una memoria SSD

Requisiti Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10 / Windows 11

Processore: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

Memoria: 32 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

Storage: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit. Richiede più di 8 core di CPU per il processore. Richiede 12+ GB di VRAM per la grafica. È richiesto uno spazio di archiviazione SSD

L'aspetto più controverso riguarda la richiesta degli 8 core del processore, che sembrerebbe escludere processori moderni come l'AMD Ryzen 5 9600X, considerato un'ottima scelta per il gaming budget. Si ipotizza, però, che questa specifica possa riferirsi in realtà al supporto di otto thread software, raggiungibile anche con processori quad-core dotati di hyperthreading. L'alternativa sarebbe che Gearbox stia adottando un approccio conservativo per semplificare il supporto tecnico agli utenti.

Anche l'analisi delle schede grafiche minime rivela alcune incongruenze interessanti. La presenza della RTX 2070 di Nvidia, che supporta il ray tracing hardware, accanto alla RX 5700 XT di AMD, che ne è sprovvista, suggerisce che il ray tracing non sia un requisito fondamentale. Questa considerazione apre la possibilità che schede più datate, come una GTX 1070, possano ancora offrire prestazioni accettabili.

Le specifiche raccomandate dipingono un quadro ancora più impegnativo per i portafogli dei giocatori. Gearbox suggerisce una configurazione con 32 GB di RAM, processori come Intel Core i7 12700 o AMD Ryzen 7 5800X, schede grafiche RTX 3080 o RX 6800 XT, e ben 12 GB di memoria video. Questi numeri collocano Borderlands 4 nella fascia alta del gaming contemporaneo, richiedendo investimenti hardware considerevoli per un'esperienza ottimale.

L'assenza di dettagli specifici su risoluzione, frame rate e impostazioni grafiche corrispondenti alle diverse configurazioni lascia spazio a interpretazioni. Possiamo supporre che i requisiti minimi puntino a 1080p con impostazioni medie e circa 60 fps, mentre le specifiche raccomandate dovrebbero garantire prestazioni superiori a risoluzioni più elevate.

Con il lancio previsto per il 12 settembre, i giocatori hanno ancora tempo per valutare eventuali upgrade del proprio sistema. La pubblicazione anticipata di queste specifiche permette alla community di prepararsi adeguatamente, anche se resta da vedere quanto queste richieste si riveleranno effettivamente rigide nella pratica.