Red Dead Redemption 2: giocatore trova un modo inaspettato per sfuggire a un orso, ecco il video

Nonostante gli anni passati, il titolo targato Rockstar Games riesce a far parlare di sé. Una storia di amore, perdita e lealtà che ci fa interrogare sul significato della parola giustizia, mettendoci di fronte a immani tragedie e attimi di struggente bellezza, questo è Red Dead Redemption 2, ma forse anche qualcosa di più. La trama, seppur semplice, riesce a farci immedesimare incredibilmente ed a buttarci in una ambientazione che dire semplicemente “lascia a bocca aperta” ci pare davvero riduttivo. L’aggiunta dell’online ha sicuramente aiutato l’utenza a rimanere attaccata al titolo, con aggiornamenti costanti e mai banali, seppur comunque a volte con qualche problema. Ma quest’oggi non parleremo di questa componente ma bensì della natura che ci circonda.

Una delle caratteristiche più interessanti dei videogiochi di Rockstar Games è senza dubbio l’attenzione ai dettagli, come è lecito aspettarsi da uno studio che fa uscire massimo due giochi per ogni generazione di console, ed ovviamente anche Red Dead Redemption 2 non fa eccezione. Ricordiamo per esempio la questione dei testicoli dei cavalli, oppure la barba di Arthur che cresce in tempo reale, insomma ogni dettaglio inserito nel titolo è a dir poco geniale. Da lodare soprattutto il comportamento degli animali che ci circondano, i quali sono davvero realistici. Un utente, infatti, ha scoperto un dettaglio non da poco: È possibile evitare l’attacco di un orso semplicemente guardandolo negli occhi.

Come abbiamo potuto vedere dal video appena mostrato, il giocatore decide di non muoversi per evitare l’uccisione da parte dell’orso. Come ben sappiamo si tratta di un comportamento già studiato in natura, per cui se l’uomo dimostra di non avere paura e di restare sulla propria posizione guardando l’orso, quest’ultimo tende a ritirarsi. Una scoperta curiosa ed incredibile che dimostra quanto Rockstar Games tenga davvero ai dettagli. Chissà se in futuro verranno scovate altri “trucchi” per sopravvivere nella natura incontaminata di Red Dead Redemption 2, noi, onestamente, non vediamo l’ora di scoprirli.

Cosa ne pensate di questa notizia? Ne eravate a conoscenza?