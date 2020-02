Red Dead Redemption 2: tornano gli animali nella modalità Online

I mondi di gioco online sono spesso amati dai videogiocatori e sono un’ottima fonte di guadagno per gli sviluppatori, in particolar modo rispetto ai classici giochi single player. Ovviamente, sono anche più complessi da gestire, aggiornare e mantenere stabili. Lo sa bene il team di Rockstar Games che si occupa di Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2. Come già accaduto, recentemente un bug ha creato qualche problema alla frontiera americana immaginata dai creatori di GTA.

Il bug di cui parliamo impediva a molti animali di apparire all’interno della modalità online di Red Dead Redemption 2. Si tratta di un limite serio poiché gli animali non sono servono unicamente per rendere il mondo di gioco vivo, ma sono fondamentali per poter progredire con il ruolo di commerciante: sono necessarie pelli di qualità per salire di grado rapidamente e nel momento nel quale gli animali spariscono non è più possibile giocare.

La correzione è già disponibile da alcuni giorni ma l’efficacia non è stata immediata: secondo le segnalazioni, però, sembra che ora la situazione sia nella norma e tutto funzioni come dovrebbe. La patch non ha avuto impatto solo sugli animali selvatici, oggetto della caccia dei giocatori online, ma ha anche ripopolato gli animali domestici che sono presenti nelle città. Ora, le ambientazioni dovrebbero di nuovo essere vive e credibili come inteso, con tutti i dettagli al loro posto.

La modalità online di Red Dead Redemption 2 è molto apprezzata dai fan e, secondo le più recenti dichiarazioni di Rockstar Game e Take-Two, è intenzione degli sviluppatori continuare a supportarla per lungo tempo. Sarà interessante scoprire come il publisher abbia intenzione di approcciarsi alla nuova generazione e quali siano i suoi piani per spostare la community dalle vecchie console a quelle nuove, garantendo una transizione fluida e, speriamo, la possibilità di giocare in cross-play.