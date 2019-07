Red Dead Redemption 2: DLC narrativo e remake del primo capitolo in arrivo?

Appare su Reddit in rumor secondo cui dovrebbe arrivare un DLC per Red Dead Redemption 2, unito al remake del primo capitolo. Ecco i dettagli.

Red Dead Redemption 2 ha sicuramente segnato un solco indelebile nel panorama dei videogiochi open world ma non solo. Il titolo Rockstar infatti rappresenta il non plus ultra per quanto concerne immersività, interazione con il mondo di gioco e capacità di fondere un grande gameplay ad un incredibile comparto narrativo.

Proprio quest’ultimo è protagonista di un recente rumor emerso, guarda caso, sulle pagine di Reddit. L’utente di nome throwaway11113454 ha creato un topic all’interno del quale afferma, tramite fonti “certe”(Environment Artist di Rockstar) di essere a conoscenza di alcune scottanti informazioni che riguardano il futuro prossimo del gioco. Ve lo riportiamo qui di seguito.

Tra dicembre 2020 e gennaio 2021 uscirà il remake di Red Dead Redemption 1 . Oltre a una serie di migliorie al comparto tecnico, il gioco includerebbe nuove zone esplorabili e una serie di meccaniche mutuate direttamente da Red Dead Redemption 2. L’idea è nata in occasione del decimo anniversario del gioco, ma alcune problematiche nella lavorazione avrebbero spostato la release alle date sopracitate.

Un DLC dallo stampo narrativo dovrebbe infine arrivare in Red Dead Redemption 2 nel primo trimestre del 2020. Secondo l'utente Reddit, il cuore dell'esperienza sarà legato agli Alieni, già protagonisti di un curioso easter egg.

Ovviamente si tratta di un rumor tutt’altro che confermato, rimaniamo quindi in attesa di eventuali conferme e/o smentite da parte di Rockstar stessa. Certo che è un DLC per Red Dead Redemption 2 sarebbe accolto a braccia aperte da tutti i milioni di fan sparsi per il mondo.