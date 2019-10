Red Dead Redemption 2 è un titolo di lancio di Google Stadia

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile anche su Google Stadia, fin dal lancio della piattaforma. Ecco tutti i dettagli in merito.

Red Dead Redemption 2 arriva finalmente su PC. Rockstar ha annunciato che l’avventura western sarà rilasciata il 5 novembre su Rockstar Games Launcher, con tanto di bonus preorder esclusivi. Si tratta di un annuncio molto atteso dalla community che non vede l’ora di poter mettere le mani sull’avventura di Arthur Morgan. Red Dead Redemption 2, inoltre, sarà rilasciato anche su altri store, come l’Epic Games Store e Steam (anche se su quest’ultimo arriverà un po’ dopo). Inoltre, il gioco sarà anche uno dei titoli di lancio di Google Stadia, la piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View.

Google Stadia dispone di una valida lista di giochi ma Red Dead Redemption 2 è appena diventato uno dei nomi di maggior peso all’interno del catalogo. Il servizio promette di poter giocare, a seconda della propria connessione, fino a 4K 60 FPS. Red Dead Redemption 2 dovrebbe quindi risaltare enormemente sulla piattaforma di Google.

Attualmente non abbiamo idea di quale sia le resa grafica del titolo, in ogni caso. Rockstar non ha ancora rilasciato screenshot dedicati alla versione PC né a quella Google Stadia. Non siamo nemmeno a conoscenza dei requisiti minimi e consigliati. Inoltre, non sapendo ancora la data di inizio del servizio, non sappiamo quando sarà disponibile il gioco: sappiamo solo che sarà nel mese di novembre.

Diteci, con l’arrivo di Red Dead Redemption 2 su praticamente ogni piattaforma da gioco e store (tranne Nintendo Switch), su quale lo giocherete? Oppure avete già consumato le dita nell’avventura di Arthur Morgan?