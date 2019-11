Red Dead Redemption 2 su PC includerà una funzione esclusiva assente su console

Red Dead Redemption 2 arriverà a breve su PC e includerà una funzione esclusiva che non è stata inserita su PlayStation 4 e Xbox One. Ecco i dettagli.

Red Dead Redemption 2 sarà rilasciato su PC domani, martedì 5 novembre 2019. Il gioco è in circolazione in versione console da ormai un anno e moltissimi fan hanno già spolpato l’opera di Rockstar Games. La versione computer, però, include una serie di novità, a partire da miglioramenti tecnici, praticamente scontati, fino ad arrivare a missioni aggiuntive. Ora, però, scopriamo che sarà inclusa anche una feature assente su console: la modalità foto, o modalità fotografica se preferite.

Come i giocatori PS4 e Xbox One sapranno, nella versione console di Red Dead Redemption 2 è presente una macchina fotografica per scattare delle fotografia, ma non si tratta di una vera modalità foto, disponibile in molti giochi oramai. Nella versione PC è invece stata inserita, con tutte le opzioni del caso, come potete leggere sotto.

Fermo restando che la modalità foto è presente unicamente nella Storia di Red Dead Redemption 2 e non all’interno di Red Dead Online, si tratta di una feature realizzata con tutti i crismi. Potremo muovere la telecamera liberamente, definire lo zoom, l’inclinazione e il fuoco. Sarà possibile impostare la sfocatura, l’esposizione, il contrasto e inserire tutta una serie di filtri.

Inoltre, una volta che la fotografia è stata salvata all’interno della galleria del Rockstar Social Club, il giocatore può applicare effetti aggiuntivi, oltre a adesivi e testi, sia a partire da una lista predefinita che personalizzandoli (con vari font a disposizione). Si tratta quindi, come detto, di una modalità foto pensata con attenzione.

Red Dead Redemption 2 sarà inizialmente disponibile su Rockstar Games Launcher ed Epic Games Store, mentre arriverà su Steam solo nel mese di dicembre. A novembre, però, sarà disponibile anche su Google Stadia, il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View, che sarà spedito a partire dal 19 novembre 2019.