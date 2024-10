Red Dead Redemption: i requisiti PC sono clamorosamente più esosi del secondo capitolo

I requisiti di sistema per Red Dead Redemption su PC hanno sorpreso alcuni giocatori, risultando più elevati rispetto a quelli di Red Dead Redemption 2 (acquistabile su Amazon), nonostante quest'ultimo sia un titolo più recente e tecnicamente avanzato.

La differenza più evidente riguarda il processore e la scheda video richiesti. Per i requisiti minimi, Red Dead Redemption richiede un Intel Core i5-4670 o AMD FX-9590, mentre Red Dead Redemption 2 si accontenta di un Intel Core i5-2500K o AMD FX-6300. Per la GPU, il primo capitolo necessita di una NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R7 360, contro la GTX 770 2GB o Radeon R9 280 3GB del sequel.

Ancora più marcata la differenza nei requisiti consigliati: Red Dead Redemption raccomanda un Intel Core i5-8500 o AMD Ryzen 5 3500X e una NVIDIA RTX 2070 o AMD RX 5700 XT. Red Dead Redemption 2 invece suggerisce un Intel Core i7-4770K o AMD Ryzen 5 1500X, con una NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 480 4GB.

L'unico vantaggio di RDR2 è lo spazio su disco richiesto: 150 GB contro i 12 GB del predecessore.

Questi requisiti inaspettatamente elevati per un gioco originariamente uscito su PS3 e Xbox 360 potrebbero indicare un lavoro di ottimizzazione non ottimale per la versione PC. Tuttavia, è possibile che Rockstar abbia implementato significativi miglioramenti grafici e tecnici per questa nuova edizione, giustificando così la necessità di hardware più potente.

La versione PC di Red Dead Redemption è stata annunciata recentemente e sarà disponibile dal 29 ottobre 2024. Resta da vedere se questi requisiti verranno confermati o rivisti prima del lancio.