Resident Evil 2 Remake sta per superare le vendite di Resident Evil 7

La rinascita del brand di Resident Evil sembra ormai definitivamente compiuta. Con l’attesissimo remake del terzo capitolo ormai alle porte e i precedenti due capitoli della saga che hanno ottenuto un grandissimo apprezzamento sia dalla critica che dal pubblico, Capcom non può che ritenersi soddisfatta del lavoro che sta portando avanti in questo periodo con la propria serie survival horror.

La compagnia di Osaka ha recentemente annunciato che Resident Evil 2 Remake ha venduto 5,8 milioni di unità nel 2019. A sottolineare i dati di vendita ulteriormente è stato l’analista Daniel Ahmad, che tramite un recente tweet ha dichiarato come il remake del secondo Resident Evil stia per superare le vendite di Resident Evil 7. Sebbene quest’ultimo sia attualmente a 7 milioni di unità vendite dal lancio nel 2017, Resident Evil 2 Remake ha raggiunto quota 5.8 milioni nell’arco di un solo anno.

Worth noting that RE2 is selling faster than RE7 in the same timeframe.

In the last quarter (Sep-Dec 2019), Capcom sold in 1.1m units of the game, taking the total from 4.7m to 5.8m.

The Resident Evil franchise has now topped 95 million units total. pic.twitter.com/TFiOVwEseE

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 13, 2020