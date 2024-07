Razer Huntsman V2 Tenkeyless a metà prezzo! (-44%)...

Fallout London: se la mod sarà un flop il team "sparirà da...

Resident Evil 7 su iOS non ha venduto praticamente nulla

Resident evil 7 per iOS ha registrato vendite deludenti. Il gioco non è riuscito a conquistare il mercato mobile e in generale i giocatori iOS.