Resident Evil 3 Demo | Dove trovare tutti i Mr Charlie

La demo di Resident Evil 3 Remake è finalmente disponibile e tutti noi appassionati ci siamo lanciati ancora una volta per le strade di Raccoon City nei panni di Jill Valentine. Anche se si tratta solo di una piccola prova, non significa che non ci siano tanti segreti da trovare. Prima di tutto, come vi abbiamo già segnalato, è presente una cassaforte nella demo di Resident Evil 3 Remake: se non riuscite ad aprila, potete leggere la nostra guida. Inoltre, sono presenti molti Mr Charlie, delle statuette da trovare e distruggere in modo simile ai Mr Raccoon del secondo capitolo.

Trovando venti Mr Charlie si può ottenere un premio da parte di Capcom, precisamente 100 punti per il programma Ambassador: certo, non si tratta di una ricompensa estremamente interessante per molti, ma comunque siamo certi che la maggior parte dei giocatori si lancerà in questa sfida. Per aiutarvi, quindi, abbiamo deciso di indicarvi la posizione di tutti i Mr Charlie trovati fino a questo momento. Alcuni sono stati localizzati, badate bene, ma nessuno è ancora riuscito a capire come ottenerli: sembrano esserci ancora dei segreti da svelare all’interno della demo di Resident Evil 3.

Dove trovare i Mr Charlie

Iniziamo quindi con il primo nel quale potete imbattervi. Appena usciti dal vagone del treno, rivolgete la vostra attenzione all’altra piattaforma prima di salire per le scale. Vicino a uno dei pilastri vedrete il Mr Charlie da colpire con la vostra arma da fuoco. Potete guardare l’immagine qui sotto per aiutarvi.

Prima di uscire dalla Stazione, troverete un tavolo con uno scatolone e vari documenti: in bella vista troverete anche il Mr Charlie. Si tratta di uno dei più semplici da notare. Ecco un’immagine di riferimento.

Dopo aver parlato con Carlos, guardate sopra l’auto della polizia, oltre una barricata dove imperversa un incendio. Lì troverete il successivo collezionabile della demo di Resident Evil 3.

Una volta usciti dalla stazione, guardate verso destra: troverete un’ambulanza, appoggiato sul bordo c’è il Mr Charlie, pronto per farsi colpire e aumentare il vostro conteggio di statuette trovare.

Fuori dal Moon’s Donuts, scendete le scale dopo l’attacco degli zombie passando attraverso una barricata, giratevi quando vi trovate di fronte al negozio. Guardate sotto l’impalcatura per trovare il successivo.

Entrate nel negozio (ma non uscite dalla porta sul retro), controllate nell’angolo destro del bancone, a fianco di un forno microonde. Fatto ciò, ricordatevi di controllare la porta sul retro e prendere le cesoie prima di tornare all’ingresso.

Uscite dal Moon’s Donuts e prendere le scale a sinistra. Poi girate a destra e vi troverete in un’area con alcune centraline elettriche. Sopra una di esse c’è il Mr Charlie che cercate.

Di fronte al negozio dei giocattoli c’è un supermarket: usando le cesoie potete entrare. Guardate vicino al registratore di cassa per trovare il vostro premio.

Nella stanza dove potete trovare la cassaforte guardate nella direzione opposta: su uno scaffale, in alto, potete trovare il Mr Charlie. Già che ci siete, potete aprire la cassaforte usando il codice che vi abbiamo indicato nella nostra guida.

Subito dopo aver superato la Stanza sicura, guardate verso i binari dei treni, in alto. Dopo di che, giratevi a sinistra e guardate al tetto di Moon’s Donuts. Usate le immagini qui sotto come punto di riferimento.

Entrati nella farmacia, guardate verso gli scaffali, alla destra della pubblicità dell’Aqua Cure. Ad altezza occhi potete vedere il Mr Charlie, nella penombra.

Superate Kite Bros e dirigetevi verso un vicolo bloccato, sulla destra. Usando le cesoie potete entrare. Per terra, tra due prese d’aria potete trovare quanto state cercando.

Quando siete dentro l’edificio Kite Bros, prima di attivare il sistema antincendio, dirigetevi verso la stanza sul retro: sulla sinistra, in uno scaffale, potete trovare il Mr. Charlie.

Il prossimo è più impegnativo poiché per trovarlo è necessario “abbattere” il Nemesis tre volte. Sarete sicuri di avercela fatta quando alzerà il braccio destro in aria. Ciò che dovete fare è:

Sparargli al petto, sulla componente elettrica, un numero sufficiente di volte.

Colpirlo con una granata a mano.

Sparare a uno dei barili esplosivi quando si trova vicino (ce ne sono cinque in totale)

Una volta fatte queste cose, potete dirigervi verso l’auto della polizia, mentre tornare verso la Stazione. La porta dell’auto sarà aperta e all’interno troverete la statuetta.

Anche il successivo non è dei più semplici. Dovete prima attivare il sistema antincendio, andare verso l’auto della polizia vicino al negozio dei giocattoli, sparare e uccidere lo zombie che si trova nell’area inaccessibile dietro di essa. A quel punto si sbloccherà il Mr Charlie, come vedete nell’immagine.

Fatto ciò, ritornate nella farmacia, sul retro. Troverete uno zombie a terra: fatelo alzare, eliminatelo per sicurezza e distruggete il pupazzetto che si trovava sotto di lui.

Una volta che avete spento il fuoco nel vicolo con l’idrante, con estrema attenzione guardate oltre l’angolo, mirate verso le prese d’aria in alto e sparate al Mr Charlie. Fate attenzione perché se fate un passo di troppo la demo termina e dovete ripeterla per tornare in tale punto.