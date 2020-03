Resident Evil 3 Demo | Guida per aprire la cassaforte

Questa mattina Capcom ha riservato una piacevole sorpresa a tutti i videogiocatori rendendo disponibile una corposa Demo di Resident Evil 3 Remake che, fra durata base e segreti da scoprire, renderà meno tediosa la giornata di oggi. Durante le fasi preliminari della demo, poco dopo che Jill si affaccerà sulle strade di Raccoon City, all’interno di un deposito che incontrerete sul vostro cammino troverete una cassaforte, associata a un piccolo enigma da risolvere, per poterla aprire e potenziare il vostro equipaggiamento. Se non siete ancora riusciti ad aprire la cassaforte, però, siamo qui proprio per aiutarvi.

Una volta ritrovato il documento che parla di un tonico per capelli, e di una bellissima regina “Aqua Cure”, altro non dovrete farvi che andare a visitare la farmacia situata nelle vicinanze del magazzino. Al suo interno troverete un poster pubblicitario della rivoluzionaria Aqua Cure con un numero di assistenza clienti stampato in basso. Non dovrete far altro che annotarvi le cifre evidenziate in rosso, con annesse le frecce indicanti le direzioni, e ritornare al deposito di prima per risolvere il primo enigma presente in Resident Evil 3.

Per chi non volesse seguire tutta la, semplice procedura, può tranquillamente inserire il codice sottostante per aprire la cassaforte:

Sinistra 9

Destra 1

Sinistra 8

Una volta aperta la cassaforte presente nella demo di Resident Evil 3, troverete al suo interno un mirino di precisione per la vostra pistola di ordinanza atto a rendervi meno frustranti le vasi si shooting contro le creature che infestano le strade di Raccoon City.