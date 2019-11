Resident Evil 3 Remake: Capcom ha condiviso un teaser?

Ieri era il Black Friday e lunedì sarà il Cyber Monday: in altre parole, sono giorni pieni di spese per noi videogiocatori. Ovviamente, su Steam vi è molto in offerta, come ad esempio l’intera serie di Resident Evil. La parte interessante, però, non è quanto si possa risparmiare con questi sconti, ma il modo in cui Capcom li ha pubblicizzati su Facebook: sembrerebbe infatti che la casa di Osaka abbia suggerito l’arrivo di Resident Evil 3 Remake.

Tramite il social network, infatti, è stata condivisa un’immagine che comprende tutta una serie di personaggi della saga. Come potete vedere qui sotto, però, al centro troviamo Jill con il suo look da Resident Evil 3; inoltre, sullo sfondo troviamo anche il Nemesis, proveniente dallo stesso gioco. Non ci vuole molto per considerare questa immagine un teaser di Resident Evil 3 Remake. Ricordiamo inoltre che il terzo capitolo originale non è mai stato rilasciato su Steam: è strano pubblicizzare gli sconti focalizzandosi sui personaggi di tale gioco, no?

I rumor legati a Resident Evil 3 Remake continuano ad accumularsi negli ultimi giorni. Gli indizi puntano a un annuncio durante i The Game Awards 2019: il palco di Geoff Keighley sarebbe un momento perfetto per svelare ufficialmente l’esistenza del gioco. Al tempo stesso, però, è possibile che questa immagine promozionale sia solo questo: un’immagine promozionale senza riferimenti o messaggi segreti da decifrare.

Per ora non possiamo saperlo, solo una cosa è certa: il pubblico desidera ardentemente Resident Evil 3 Remake; considerando la qualità del secondo capitolo, uscito a inizio anno, non possiamo non essere d’accordo. Diteci, anche voi sperate che ai The Game Awards 2019 venga mostrato questo nuovo gioco? Oppure preferite altro da Capcom?