Il mercante di Resident Evil 4 Remake (il gioco potete acquistarlo su Amazon) ha un fascino tutto suo. Non solo ci ha virtualmente salvato la vita in un’occasione, ma è anche una delle figure più amate dagli appassionati della saga. Come si fa a non apprezzare l’uomo errante armato fino ai denti? Sarebbe lui l’essere più forte della saga, senza dubbio. Tra un acquisto, un potenziamento e una riparazione, non ci sarà tempo solo per qualche battutina da parte sua, ma anche richieste. Quest’ultime possono essere trovate durante l’esplorazione del gioco e sono dei documenti blu. In totale, su Resident Evil 4 Remake, sono 16 e tranquilli: NON dovete per forza trovarli tutti per fare le missioni.

Le quest in Resident Evil 4 Remake saranno attive in qualunque momento, anche se non siete in possesso del documento. Pertanto, se potrete farne qualcuna in itinere, non attendete di trovarla appesa a un muro. Completare queste missioni vi garantirà un buon numero di Spinelli, ossia la valuta principale per scambiare oggetti rari con il mercante. Nella sezione scambi del negozio saranno, infatti, disponibili oggetti curativi, tesori, accessori armi e molto altro. È consigliabile, dunque, completare il maggior numero di missioni del mercante in ogni vostra run, anche se avete già conseguito il trofeo, in maniera tale da accumulare Spinelli. Questi ultimi saranno anche reperibili, in maniera del tutto casuale, dai corpi delle armature possedute nel castello e, occasionalmente, in alcune rare aree di gioco.

Vi ricordiamo, infine, che abbiamo scritto la guida completa a Resident Evil 4 Remake per aiutarvi a prendere l’agognato trofeo di Platino, così come abbiamo redatto la Soluzione Completa per accompagnarvi nel vostro viaggio in Europa assieme a Leon.

Vediamo ora la lista di missioni completa per l’ottenimento del trofeo:

Resident Evil 4 Remake, tutte le richieste del mercante

Distruggi i medaglioni blu

Si trova a destra del cancello che separa la fattoria dal ponte. Dovrete distruggere 5 medaglioni presenti nella zona del mulino. Si trovano dietro l’altarino, nella stalla centrale, sopra la finestra del fienile, davanti alla stalla e dentro la stanza del cacciatore, vicino alla pila di ossa. Ricordatevi, inoltre, che potrete cominciare a distruggere i medaglioni prima di raccogliere la richiesta, anche se non potrete vederne la posizione sulla mappa.

Disinfestazione

Si trova dove conoscerete il mercante per la prima volta. Dovrete eliminare tre ratti nella zona “Fabbrica abbandonata” (l’area in cui avrete cominciato il Capitolo 2 cercando di riottenere le vostre armi). I topi, a differenza dei medaglioni e dei nemici potenti, non verranno indicati sulla mappa in quanto non stazionano in un punto ma camminano, o corrono se spaventati, all’interno di un’area specifica. Ne troverete due nella zona centrale, vicino alla porta a tempo che custodiva il vostro equipaggiamento, e uno poco più avanti, nella sezione a U con il muro separatore rotto.

Cacciatore di vipere

Troverete questa richiesta a sinistra del Mercante, fuori dalla chiesa. Molto banalmente dovrete vendergli 3 vipere ma non preoccupatevi: non c’è una sola zona dove trovarle e potrete finire la missione in qualsiasi momento. Il motivo è semplice, le vipere si possono reperire pressoché ovunque durante il gioco e la loro presenza viene indicata dal tipico sibilare di questi rettili.

In ogni caso, se proprio ne volete trovare tre il prima possibile, ne troverete una in una cassa nella prima baracca sul pontile che vi porterà al lago, una davanti alla casetta dove troverete il carburante per la barca e una dentro la cassa della chiesa del villaggio. Ne troverete comunque molte altre durante il corso dell’avventura.

Profanatore di tombe

Si trova nell’area delle catacombe della chiesa. Andate nella zona del cimitero davanti alla chiesa dove era prigioniera Ashley e perlustrate le tombe. Le due vicine nella zona esattamente al centro della zona hanno un simbolo in pietra che potrete distruggere con il coltello o le armi.

Distruggi i medaglioni blu 2

Il primo lo potrete trovare poco prima di proseguire oltre all’area dove vi scontrerete con il primo El Gigante, appeso a una trave di legno. I restanti medaglioni si trovano: sotto la zona d’attracco della barca, a destra e a sinistra della zona dove si trova il carburante e nella casetta appena scesi nella zona prima della tanica di di benzina per la barca. Come da prassi, vi basterà seguire le indicazioni sulla mappa per trovarli tutti.

A caccia di uova

Quando potrete esplorare liberamente il lago nel Capitolo 4, recatevi nella parte destra nell’unica zona esplorabile molto piccola rappresentata sulla mappa. Recatevi li con la barca e troverete numerose galline, ignoratele e recatevi nell’unico cespuglio presente di fronte a voi, raccogliete l’Uovo Dorato (e la lacrima viola che troverete in bella vista) e vendetelo al mercante.

Pesca grossa

La richiesta si trova dietro alla porta con l’emblema situata nella Colonia sul Lago (potrete tornarci con la barca durante il Capitolo 4). Per quanto riguarda, invece, il Persico Trota Gigante, vi toccherà perlustrare il perimetro del lago alla ricerca di un pesce insolitamente grande.

Purtroppo non c’è un punto specifico, il pescione gira in tondo, ma potete semplificarvi la ricerca perlustrando, per l’appunto, il perimetro poiché il mastodontico esemplare non si muoverà mai nella zona centrale del lago. Usate l’arpione per abbatterlo e vendetelo al mercante.

Una bestia selvaggia

Mentre porterete Ashley al punto di estrazione, passerete di nuovo davanti al mercante accanto la chiesa e potrete notare la richiesta appesa vicino alla porta. Una volta raccolta sulla mappa apparirà un’icona che vi indicherà che il nemico si trova nel giardino della villa del capo del villaggio.

Recandovi nel luogo indicato, e dopo aver esplorato la villa, troverete un cane molto feroce, e decisamente grande, ad attendervi di fronte al cancello. Potrete provare ad abbatterlo senza avvicinarvi, usando una carabina, oppure seguirlo vino alla piazza del villaggio, ove potrete confrontarlo nella maniera in cui più vi aggrada. Vi basterà eliminarlo per portare a termine la richiesta.

Distruggi i medaglioni blu 3

I medaglioni che dovrete distruggere per completare questa richiesta del Mercante si trovano: su un albero in basso a destra del torrione più grande, sopra l’unica casa l’esplorabile vicino al cannone, a sinistra dell’unico tesoro dell’area, sopra alla zona bassa del cannone (vicino al contrappeso) e dietro il cannone.

Distruggi i medaglioni blu 4

I medaglioni che dovrete distruggere per completare questa richiesta del Mercante si trovano: sopra il lampadario centrale, dietro l’ultima tenda a sinistra nella Sala da Pranzo, in alto a destra dietro al trono nell’armeria, su una delle colonne poste sotto la leva principale nella sala con il ponte semovibile, nella tenda a destra dell’entrata nel corridoio centrale e fra le colonne poste dietro alla statua della chimera.

Un’Altra Disinfestazione

Questa richiesta del Mercante potrà essere portata a termine attraverso due capitoli in quanto troverete i primi due ratti uno nella sala da pranzo della prova del serpente e uno nel corridoio che percorrerete per uscire dall’armeria. Il terzo, invece, si troverà nei corridoi antecedenti la biblioteca ma potrà essere raggiunto da Leon solamente all’inizio del capitolo successivo.

Un Cavaliere Spietato

Dopo aver completato la missione usando solo Ashley, andate nella stessa zona con Leon. Per accedere all’area andate oltre la porta sbloccata dopo l’enigma della chimera e proseguite a destra. Passate la biblioteca e usate l’ascensore per scendere fino alle catacombe. Ora vi troverete nella zona dove Ashley ha dovuto attivare le torce per sbloccare la porta gigante, assieme a un cavaliere dorato decisamente forte e accompagnato da un paio di amici che potrebbero rendervi un pelo più fastidioso del previsto, completare questa richiesta del Mercante.

Alveare

Subito dopo alle due corse con i carrelli della miniera, vi ritroverete assieme a Luis in una zona con un grosso alveare da l quale fuoriescono continuamente dei Novistador. Per portare a termine la richiesta del Mercante, dovrete sparare ai quattro punti luminosi posti ai lati del bozzolo gigante. I primi due saranno subito visibili, mentre gli altri li potrete colpire dalla piattaforma dove si trova l’ascensore.

Ladro Di Gioielli

Tornate nella zona del labirinto con gli stendardi, lo troverete sulla mappa indicato come “Cortile”, e non appena entrati noterete un corvo appollaiato sull’arco di pietra vicino all’ingresso. Non appena vi avvicinerete, quest’ultimo scapperà e voi dovrete seguirlo fino a che non si accomoderà sul suo nido, posto in alto a destra rispetto al negozio del mercante. Sparate al nido mentre il corvo ci si troverà dentro, per far cadere lo smeraldo scheggiato. Raccolgietelo, vendetelo al mercante e portate a termine anche questa richiesta.

La Disgrazia Dei Salazar

Tornate nella sala del trono dove Leon è stato scaraventato di sotto e dirigetevi verso la sedia reale di Ramon Salazar. Sedetevi sulla regale sedia e noterete che una delle due galline presenti, deporrà un uovo. Raccoglietelo e mettetevi di fronte al trono, guardate a sinistra e noterete un ritratto del castellano.

Equipaggiate l’uovo appena raccolto e tiratelo verso il dipinto per completare la missione. Se per qualsiasi motivo sbaglierete quadro, o avrete ucciso anzitempo le galline per motivi che non vogliamo sapere, potrete usare il cubo per aprire lo scrigno sulla sinistra e sfruttare l’Uovo D’Oro al suo interno per portare a termine la richiesta del Mercante.

ATTENZIONE: lanciare un uovo equivale a equipaggiare un’arma, non portate a termine questa richiesta se state cercando di ottenere il trofeo MINIMALISTA.

Distruggi i medaglioni blu 5

I medaglioni che dovrete distruggere per completare questa richiesta del Mercante si trovano tutti nel deposito Merci. Il primo lo troverete guardando in alto nella zona iniziale, dando le spalle alla scala; il secondo affacciandovi dalla transenna posta sulla sinistra, dando le spalle alla scala, nell’area iniziale; il terzo è situato nell’area in alto a sinistra della mappa, appeso in bella vista fra i contenitori a rete; per il quarto dovrete salire la scala che vedrete in fondo a sinistra sulla mappa, e mirare al silos posto in alto a destra; il quinto medaglione, infine, si troverà nella parte in basso al centro, sempre guardando la mappa, piazzato in mezzo ai due container rossi.

L’Ennesima Disinfestazione

I ratti della zona “Eliminazione rifiuti” sono molto semplici da trovare: due saranno nell’area del generatore della corrente da attivare, uno dopo il ponte abbassato da Ashley e l’ultimo dopo la stanza con l’unico tesoro della zona. Una volta sgombrata l’area dai nemici vi basterà pattugliare lo stretto percorso per trovarli tutti in una manicata di secondi.

L’Alba Del Morto Vivente

Dopo aver fatto breccia con la palla da demolizione, non proseguite subito verso l’ascensore ma raccogliete la richiesta del Mercante e tornate sui vostri passi fino al “Laboratorio d’incubazione” (l’area con i quattro Regenerador dentro le vasche verticali, di cui uno con una chiave inglese nella pancia). Ora ci troverete un Iron Maiden (un Regenerador più fastidioso in sostanza) pronto ad attendervi.

Distruggi i medaglioni blu 6

E per l’ultima richiesta del mercante… dovrete nuovamente rompere dei medaglioni blu. Si troveranno tutti nell’area in cui ricomincerete l’avventura dopo aver salutato definitivamente Mike e per la precisione: uno appeso nella grotta visibile affacciandovi sulla destra seguendo il percorso costiero principale; uno in bella vista all’interno della cappella distrutta; il terzo, decisamente il più fastidioso da colpire, potrete vederlo affacciandovi in direzione degli scogli una volta che vi sarete calati dalla scaletta presente nella cappella; per il quarto dovrete mirare con una Carabina al campanile che vedrete sulla destra del portone da cui potrete uscire dall’area (o lanciarazzi direttamente un razzo come abbiamo fatto noi); il quinto, ultimo medaglione del gioco, si troverà appeso all’impalcatura che troverete guardando alla sinistra della porta dalla quale uscirete da quest’area.

Distruggetelo e celebrate per aver ottenuto il trofeo PRONTO A TUTTO.