In questa nostra guida ai trofei di Resident Evil 4 Remake vi diremo come sbloccare tutti gli achievement dell’ultimo gioco targato Capcom. Qualora foste a caccia del trofeo di platino (o dei 1000G), vi anticipiamo già che sarete obbligati a finire il gioco più di una volta, poiché ci sono obbiettivi che vi richiederanno di completare la storia principale al livello di difficoltà più alto ed entro un determinato limite di tempo; tutto questo, senza ovviamente considerare il fatto che dovrete ottenere le oramai celebri valutazioni S, e S+, alla fine delle run più complesse. Sulla base di quanto ora detto, è possibile stimare che, per completare il gioco al 100%, avrete bisogno di, almeno, 40 ore di gioco, le quali potrebbero diventare molte di più se deciderete di non ottimizzare ogni vostro playthrough per ottenere più trofei allo stesso tempo.

Nelle righe che seguono, vi forniremo tutte le indicazioni necessarie per ottenere i 40 trofei di Resident Evil 4 Remake.

IMPORTANTE: I trofei di Resident Evil 4 Remake senza una descrizione si ottengono semplicemente proseguendo nella main quest oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

Qualora foste alla ricerca di altri utili consigli sul gioco, non esitate a consultare la nostra guida completa a Resident Evil 4 Remake.

Resident Evil 4 Remake

BINGO [Trofeo di platino]

Ottieni tutti i trofei.

AI FERRI CORTI

Para un attacco nemico col coltello.

Vi basterà premere L1/LB poco prima che un nemico stia per colpire Leon (valgono anche gli oggetti che verranno lanciati dai vari avversari), deviate il colpo con il giusto tempismo e otterrete il trofeo.

LA MIA ARMA PREFERITA

Potenzia un’arma.

Semplicemente recatevi dal mercante e, non appena la progressione dell’avventura ve lo permetterà, acquistate un potenziamento per una delle armi in vostro possesso.

CAPOLAVORO

Ottieni la modifica speciale per un’arma.

Nelle fasi avanzate della storia, il Mercante vi offrirà la possibilità di acquistare delle modifiche speciali, a patto di aver potenziato al massimo ogni altra caratteristica della vostra arma. Queste peculiari modifiche potranno essere pagate o con un elevato numero di Pesetas o con un ticket speciale che potrete scambiare per un numero parecchio corposo di spinelli. Acquistatene uno e il trofeo sarà vostro.

MERCANTE IN FIERA

Completa una richiesta del mercante.

Vi basterà proseguire nella storia e completare una delle numerose richieste del Mercante, reperibili attraverso i fogli blu appesi qua e la nelle aree di gioco.

Per completare questo trofeo vi rimandiamo alla nostra Guida Alle richieste del Mercante (In Arrivo)

PER IL ROTTO DELLA CUFFIA

Salva Ashley quando un nemico la sta portando via.

A partire dal capitolo 5, non appena un nemico afferrerà Ashley, sparate a quest’ultimo o accoltellatelo alle spalle per ottenere il trofeo.

MORTE AL CASTELLANO!

Distruggi un castellano meccanico.

Vi basterà distruggere uno dei 16 bambolotti raffiguranti Salazar presenti nelle varie aree di gioco. Per scoprire dove sono potete seguire la nostra Guida ai castellani

COLPITO E AFFONDATO

Sconfiggi il mostro del lago.

DALLA PADELLA ALLA BRACE

Sconfiggi Bitores Méndez.

LA PREDA DIVENTA CACCIATORE

Sconfiggi il Verdugo.

FACOLTATIVO. Invece di scappare costantemente dal Verdugo mentre aspettate che l’ascensore arrivi a destinazione, optate per affrontarlo sfruttando le docce di azoto liquido presenti nell’area. Ogni due attacchi eseguiti attraverso le griglie (quelli che banalmente potrete evitare seguendo le indicazioni a schermo), il Verdugo uscirà allo scoperto per attaccarvi, fatevi seguire fin nei pressi di una delle docce di azoto liquido e attivatela con il giusto tempismo per ghiacciare temporaneamente il mostro. Colpitelo esclusivamente in volto con una pistola, o un fucile a pompa, fino a che non si scrollerà il ghiaccio di dosso per darsi alla fuga. Ripetete il procedimento tre/quattro volte e non appena il Verdugo smetterà di nascondersi, limitatevi a evitare i suoi attacchi e a colpirlo sparandogli in faccia fino a che non perirà, sbloccandovi il trofeo.

CALA IL SIPARIO

Sconfiggi Ramon Salazar.

L’ALLIEVO SUPERA IL MAESTRO

Sconfiggi Jack Krauser.

MORIR ES MORIR

Sconfiggi Osmund Saddler.

COPRITI GLI OCCHI

Elimina 3 nemici in una volta con una granata stordente.

Nel capitolo 09, una volta raggiunta l’armeria, affrontate le prime due ondate di armature infette. Una volta cominciata la terza ondata, quella con tre armature, colpite il punto debole sul collo di ognuna per far fuoriuscire le Plagas e, una volta che tutte e tre saranno esposte, lanciate al suolo una granata stordente. Le Plagas moriranno sul colpo e il trofeo sarà vostro.

IL COLTELLO NELLA PLAGA

Sconfiggi un Garrador usando solo il coltello.

Durante il primo incontro di Leon con un Garrador, correte fino al fondo dello stretto corridoio per ritrovarvi nell’ampia stanza successiva. Accucciatevi e muovetevi silenziosamente alle spalle del Garrador fino a che non vedrete l’indicazione a schermo per effettuare un colpo alle spalle. Una volta ferito il mostro prendete le distanze, sempre rimanendo accucciati, e ripetete il procedimento fino a che il temibile mostro non morirà, sbloccandovi il trofeo.

DUE PARASSITI CON UNA FAVA

Uccidi 2 parassiti all’interno di un Regenerador con un singolo colpo.

Quando dovrete recuperare la chiave inglese dal corpo di uno dei quattro Regenerador rinchiusi nelle incubatrici, montate il mirino termico a una carabina a scelta e, con la dovuta calma, cercate la giusta angolazione per colpire due parassiti con un solo colpo.

CHIUDI LA BOCCA

Lancia una granata nella bocca di Ramon Salazar.

Come da titolo del trofeo, durante la boss fight con Salazar, prendete il giusto tempismo per lanciare una granata in bocca al mostro pochi istanti prima che vi scagli contro il suo letale fiotto d’acido. Vi consigliamo di sfruttare un save point secondario prima della boss fight per poter tentare tutte le volte che saranno necessarie ad ottenere questo tedioso trofeo.

ESAGERATO!

Usa il cannone per sconfiggere un fanatico.

Dopo aver sconfitto il gigante corazzato usando il cannone, ricordatevi di sparare una cannonata sulle scale antecedenti al portone che dovrete sfondare: così facendo, eliminerete i fanatici presenti nell’area e sbloccherete rapidamente il trofeo.

REGGITI FORTE

Supera entrambi i percorsi nei tunnel sotterranei senza subire danni ai carrelli.

Semplicemente, dovrete ripetere i due percorsi con i carrelli, fino a che non li avrete imparati a memoria potendoli, quindi, portare a termine senza subire nemmeno un danno. Vi consigliamo di giocare in Modalità Assistita, di studiare l’ordine in cui i nemici si approcceranno a voi e di sfruttare un save point secondario prima di questa fase in modo da poter tentare quante volte vorrete di ottenere questo trofeo.

ANDATE A PIEDI

Raggiungi la cima della torre dell’orologio senza che l’ascensore si fermi.

Vi basterà provare, e riprovare, sfruttando il Checkpoint automatico posto prima della salita con l’ascensore. Per ottenere il trofeo, nessun nemico dovrà salire sul tetto dell’ascensore; per riuscirci ci sono due modi: sparare ai barili esplosivi ogni qualvolta si raggrupperanno un numero di due o più nemici, facendo attenzione a eliminare rapidamente il nemico provvisto di lanterna stordente, oppure ritornare in questa fase non appena avrete ottenuto il lanciarazzi con munizioni infinite e, semplicemente, sparare continuamente ai vari punti di spawn per eliminare i gruppi di nemici in maniera rapida ed efficace.

FUGA PERFETTA

Arriva alla fine senza subire danni alla moto d’acqua.

Semplicemente dovrete portare a termine la fuga con la moto d’acqua, senza subire nemmeno un danno. Vi consigliamo di giocare in Modalità Assistita, di NON accelerare mai se non quando vi troverete di fronte alle rampe (non perderete a causa del timer, state tranquilli) e di avere un save point secondario prima di questa fase (troverete una macchina da scrivere poco dopo la boss fight contro Saddler), in modo da poter tentare quante volte vorrete di ottenere questo trofeo.

ORAFO ESPERTO

Vendi un tesoro per almeno 100000 Pesetas.

Questo trofeo è molto più semplice da ottenere di quello che sembra. Vi basterà premunirvi di mantenere nel vostro inventario una gemma per ogni colore (tre quadrate e due circolari) fino al momento in cui non troverete, o scambierete dal Mercante, un tesoro chiamato “Corona Elegante”. Una volta che lo avrete reperito, vi basterà incastonare le cinque gemme di colore diverso per sbloccare il moltiplicatore bonus e raggiungere la somma di vendita di 100.000 Pesetas.

BANDITO

Ottieni tutti i tesori indicati sulla mappa dei tesori del villaggio in un singolo playthrough.

Per completare questo trofeo vi rimandiamo alla nostra Guida Ai Tesori (In Arrivo)

LADRO

Ottieni tutti i tesori indicati sulla mappa dei tesori del castello in un singolo playthrough.

Per completare questo trofeo vi rimandiamo alla nostra Guida Ai Tesori (In Arrivo)

SCIACALLO

Ottieni tutti i tesori indicati sulla mappa dei tesori dell’isola in un singolo playthrough.

Per completare questo trofeo vi rimandiamo alla nostra Guida Ai Tesori (In Arrivo)

COLLEZIONISTA DI ARMI

Ottieni tutte le armi.

Per completare questo trofeo vi rimandiamo alla nostra Guida alle armi

PRONTO A TUTTO

Completa tutte le richieste del mercante.

Per completare questo trofeo vi rimandiamo alla nostra Guida Alle richieste del Mercante (In Arrivo)

RIVOLUZIONE MECCANICA

Distruggi tutti i castellani meccanici.

Per completare questo trofeo vi rimandiamo alla nostra Guida ai castellani

AGENTE PROMETTENTE

Termina la storia principale in modalità Normale o superiore.

Automaticamente ottenibile al completamento della storia principale al livello di difficoltà predefinito.

MISSIONE COMPIUTA S+

Termina la storia principale in modalità Normale con valutazione S+.

AGENTE ESPERTO

Termina la storia princiaple in modalità Estrema o superiore.

INVESTIGATORE PROVETTO S+

Termina la storia principale in modalità Estrema con valutazione S+.

AGENTE IMBATTIBILE

Termina la storia principale in modalità Professionista.

VELOCISTA

Termina la storia principale in massimo 8 ore.

Fortunatamente il gioco può essere completato in molto meno di 8 ore e, quindi, non avrete difficoltà.

FRUGALE

Termina la storia principale senza usare oggetti curativi.

Vi consigliamo di dedicarvi a questo trofeo nel New Game+, selezionando la difficoltà assistita: in questo modo avrete già tutta la barra della salute al massimo ed almeno un’arma con munizioni infinite. Sfruttate il mercante per rinnovare la vostra armatura, in modo da ridurre i danni subiti.

MINIMALISTA

Termina la storia principale usando solo coltelli e pistole (esclusi determinati scontri).

Anche in questo caso, vi consigliamo di dedicarvi al trofeo in questione nel New Game+, selezionando la difficoltà assistita, potenziando al massimo sia la pistola che il coltello che vi sarà consegnato dopo aver distrutto tutti i castellani. Le eccezioni menzionate dalla descrizione del trofeo sono le seguenti:

È possibile sparare ai barili esplosivi, in ogni momento del gioco;

Potrete usare gli arpioni durante la battaglia contro il boss Del Lago (Capitolo 3);

Potrete uccidere i nemici usando i cannoni nel castello (Capitolo 7 ed 8);

Potrete uccidere i nemici con la palla demolitrice (Capitolo 14);

Potrete uccidere i nemici con le mitragliatrici nello stage dell’isola (Capitolo 15);

Potrete usare il Lanciarazzi speciale alla fine dello scontro con il boss Saddler (Capitolo 16);

ASOCIALE

Termina la storia principale senza mai interagire con il mercante.

Nel New Game+, potendo contare su un’arma potenziata e con munizioni infinite, potrete tranquillamente terminare l’avventura senza interagire con il mercante.

CECCHINO DILETTANTE

Termina una partita al poligono di tiro.

Vi rimandiamo alla descrizione del trofeo “Occhio di Lince“.

OCCHIO DI LINCE

Ottieni la valutazione S in tutti i livelli al poligono di tiro.

COLPO GROSSO

Distruggi 5 obiettivi al poligono di tiro con un solo colpo.