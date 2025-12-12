Il palco dei The Game Awards 2025 è stato teatro di una delle conferme più attese dell'anno: Capcom ha finalmente mostrato le carte su Resident Evil Requiem (conosciuto internamente come RE9). Il nuovo trailer non si è limitato a mostrare l'atmosfera, ma ha confermato in via definitiva il segreto di Pulcinella che circolava da mesi: Leon S. Kennedy sarà il secondo protagonista giocabile, affiancando la new entry Grace Ashcroft.

La data da cerchiare in rosso è il 27 febbraio 2026.

Due anime, due gameplay Il video ha chiarito in modo inequivocabile la natura duale del titolo, che sembra voler accontentare entrambe le fazioni storiche della fanbase.

Grace Ashcroft (Survival Horror): La campagna di Grace, analista dell'FBI alla ricerca della verità sulla morte della madre, sarà un ritorno alle origini più pure. Il gameplay, fruibile sia in prima che in terza persona, punterà su investigazione, tensione psicologica e un senso di vulnerabilità costante, con meccaniche stealth per sfuggire a minacce che non possono essere abbattute frontalmente.

Leon S. Kennedy (Action): Di tutt'altro avviso le sezioni di Leon. Il trailer lo mostra in gran forma, impegnato in combattimenti frenetici che ricordano i momenti migliori di RE4. La scena simbolo è già un cult istantaneo: inseguito da un nemico armato di motosega (un classico della serie), Leon non scappa, ma ruba l'arma e la usa contro gli avversari.

Il nuovo villain e la sorpresa Switch 2 Il trailer ha introdotto anche una nuova minaccia: Victor Gideon, un uomo anziano e imponente, dagli occhiali spessi, descritto come un ex dottore o scienziato che sembra avere legami profondi con la Umbrella e con il passato di Raccoon City.

Il 2026 di Capcom si preannuncia quindi caldissimo, con un titolo che ambisce a essere il capitolo "definitivo", capace di unire l'eredità action della saga con le sue radici survival.