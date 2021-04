Resident Evil Village: l’ambientazione sarà la più grande della serie

Manca poco meno di un mese al rilascio di uno dei giochi più attesi del momento. Ovviamente stiamo parlando di Resident Evil Village, ottavo capitolo della famosa serie che ha cambiato drasticamente il genere horror sulla prima gloriosa PlayStation. Come ben saprete da tempo si parla dell’opera, con Lady Dimitrescu, ormai divenuto un vero e proprio fenomeno tanto da rischiare di diventare uno dei nemici più amati di tutto l’intero franchise.

Detto questo, gli sviluppatori hanno già parlato del loro progetto con l’obiettivo di farlo diventare il gioco di maggior successo dell’intera serie. Capcom quindi ha le idee ben chiare in testa, ma proprio in questi giorni sono state rivelate notizie interessanti riguardanti l’ambientazione di gioco, la quale sarà davvero immensa anche verticalmente parlando, il che significa che dovremo esplorare tantissime aree con altrettanti segreti tutti da scoprire.

Visti gli spazi altamente aperti c’è inevitabilmente la preoccupazione di ritrovarsi in momenti decisamente morti. Capcom, attraverso il recente numero di Game Informer con protagonista appunto Resident Evil Village, ha tranquillizzato gli appassionati dichiarando di non preoccuparsi perché l’ambientazione sarà proprio studiata per evitare di incappare in questi momenti. Come? Attraverso anche la verticalità della mappa di gioco appunto. L’azienda nipponica ha dichiarato inoltre che la velocità di movimento di Ethan sarà indubbiamente maggiore rispetto a Resident Evil 7 garantendo il tutto molto più frenetico.

I nemici inoltre, visto questo upgrade a favore del giocatore, saranno più cattivi e minacciosi che mai. La verticalità verrà sfruttata anche da alcuni di questi chiamati Lycan, progettati specificatamente attorno a questa feature. Nota particolarmente interessante trapelata dalla intervista riguardante il villaggio. Capcom ha infatti dichiarato che questo non ha un nome vero e proprio e starà al giocatore scoprire il perché di questo mistero. Insomma, manca sempre meno al lancio di Resident Evil Village, ma noi come voi non vediamo l’ora di metterci le mani sopra. Vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire eventuali succosi dettagli riguardanti questo promettente capitolo.