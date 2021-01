Returnal: l’esclusiva PS5 è stata rimandata, ecco la nuova data

Dallo scorso 19 novembre, giorno in cui è stata lanciata PlayStation 5 anche in Europa, non sono più uscite nuove esclusive per la console next-gen di casa Sony. Oltre alla tripletta di titoli che hanno accompagnato l’uscita di PS5, ovvero: Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Sackboy a Big Adventure, si sono affiancate tutta una serie di produzioni multipiattaforma, in attesa dell’arrivo di Returnal, una delle esclusive più affascinanti di questa prima parte del 2021.

Sfortunatamente, pochi istanti fa sul profilo ufficiale Twitter di PlayStation è stato annunciato che Returnal è stato rimandato. Il titolo sci-fi horror sviluppato dai ragazzi di Housmarque, avrebbe dovuto debuttare sul mercato il prossimo 19 marzo, mentre ora il titolo è stato posticipato al 30 aprile 2021. Un rimando di oltre un mese che, da quanto ci fa sapere Sony, servirà al team di sviluppo per ripulire il gioco e rifinirlo al meglio.

Returnal fin dal suo primo annuncio ha saputo attrarre la curiosità dei giocatori grazie al suo gameplay frenetico e al suo aspetto visivo ricco di dettagli e effetti grafici. Nelle ultime interviste, i ragazzi di Housemarque avevano sottolineato con gran forza come il loro gioco vuole proporre, allo stesso tempo, un gameplay ricco di frenesia e una storia horror ricca di avvenimenti capaci di spaventare e incuriosire i giocatori.

Returnal non è affatto il primo gioco ad aver subito un rimando in queste prime settimane del 2021. Insieme a lui ci sono stati Outriders, Riders Republic e le finestre di lancio di Hogwarts Legacy e The Lords of The Ring Gollum. Speriamo di non vedere troppo rimandi nel resto dell'anno.