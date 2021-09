Roblox è una fabbrica di dollari, guadagni incredibili

Oltre a Fortnite, nel mondo dei videogiochi esiste un altro fenomeno importantissimo a livello monetario. Parliamo di Roblox, una delle piattaforme che negli ultimi anni ha raggiunto un successo decisamente importante e non solo ovviamente sotto l’aspetto dei guadagni, ma anche in termini di popolarità di pubblico, tanto che sono anche spuntati eventi decisamente particolari, con crossover anche in campo di moda, come vi avevamo riportato nel corso degli ultimi mesi.

Le cifre di Roblox nell’ultimo periodo, però, sono decisamente importantissimi. Partiamo dagli utenti attivi: al momento, le cifre divolgate dagli ultimi report, ci sono ben 48 milioni di giocatori attivi. La popolarità acquisita durante l’anno scorso, anche a causa della pandemia da COVID-19, ha portato anche ad un aumento dei guadagni. D’altronde, in un gioco dotato di marketplace e che vive in effetti di microtransazioni, è normale che più utenti significhino più guadagni.

Per avere un’idea più precisa sui guadagni dobbiamo dare uno sguardo alle cifre divulgate da Roblox. Stando a quanto riportato, le entrate mensili del gioco sono tra i 167 e i 170 milioni di Dollari. Al mese, ovviamente. Si tratta di un incremento di circa del 100% dopo solo un anno. Una crescita esponenziale, che posiziona il titolo, descritto in realtà come “un’esperienza umana condivisa” tra i più ricchi di sempre, al pari appunto di ulteriori fenomeni come Battle Royale e franchise ben più conosciuti.

I numeri fanno ovviamente impressione e crescono, di pari passo, con la popolarità. Roblox infatti continua ad aumentare le sue collaborazioni, che sviano anche dal mondo dei videogiochi. Nell’ultimo ano infatti la società dietro il titolo ha affittato il suo gioco per i concerti virtuali di Lil Nas X, mentre questa settimana si esiberanno i Twenty One Pilots. Nomi forti che non faranno altro che attirare ancora più persone intorno ad uno dei fenomeni videoludici degli ultimi anni.