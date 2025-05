La nuova esperienza dedicata a Like A Dragon vi lascerà perplessi

SEGA ha ufficializzato lo sviluppo di un'esperienza interattiva basata sul celebre franchise Like a Dragon (precedentemente noto come Yakuza) all'interno dell'universo Roblox, spiazzando i fan che probabilmente si aspettavano annunci relativi a nuovi capitoli principali della serie. Questa mossa rappresenta un tentativo di espandere il pubblico della saga verso nuove generazioni di giocatori, portando i quartieri malfamati e colorati del Giappone urbano in una delle piattaforme di gaming sociale più popolari al mondo, specialmente tra i più giovani.

Il team GeekOut, responsabile dello sviluppo del progetto, ha condiviso alcuni dettagli su questa peculiare collaborazione, sottolineando come l'obiettivo sia quello di trasportare l'essenza di Like a Dragon nell'ecosistema Roblox. "Questo entusiasmante progetto porta il mondo di Like a Dragon in Roblox sotto forma di esperienza su licenza", hanno dichiarato gli sviluppatori, evidenziando l'importanza di preservare i temi distintivi che hanno reso celebre la serie: narrazioni mature che esplorano concetti complessi come "l'amore, l'umanità e il tradimento".

La peculiarità di questa operazione risiede nella sua origine: ciò che è iniziato come un progetto fan-made ha attirato l'attenzione di SEGA, che ha deciso di ufficializzare l'iniziativa concedendo la licenza. Il percorso non convenzionale dalla fanbase alla legittimazione aziendale testimonia come le grandi case di produzione stiano monitorando con crescente interesse le creazioni delle comunità, riconoscendone il potenziale commerciale e promozionale.

La notizia giunge in un momento particolarmente florido per il franchise di SEGA, che ha recentemente espanso il proprio universo narrativo con titoli come Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (che potete trovare su Amazon). La decisione di approdare su Roblox rappresenta un cambio di rotta significativo nella strategia di espansione del brand, tradizionalmente legato a esperienze single-player narrative e profonde.

Le prime immagini del progetto erano già emerse circa un anno fa, quando un video preliminare aveva mostrato una versione in stile Roblox dei caratteristici scenari urbani giapponesi che contraddistinguono la serie. Secondo le dichiarazioni rilasciate tramite Discord da uno degli sviluppatori, il progetto ha subito una trasformazione radicale nel suo percorso: "Nato come un'iniziativa fan-made, ha successivamente ottenuto la licenza ufficiale da parte di SEGA".

La collaborazione solleva interrogativi interessanti sulla possibile adattabilità dei contenuti. Like a Dragon è rinomato per la sua narrazione matura e spesso esplicita, caratterizzata da tematiche adulte e rappresentazioni realistiche della criminalità organizzata giapponese. Roblox, al contrario, è una piattaforma prevalentemente frequentata da un pubblico giovane, con politiche di moderazione dei contenuti particolarmente stringenti.

GeekOut ha garantito aggiornamenti regolari sullo sviluppo del progetto attraverso i propri canali social, senza però fornire una data di lancio definitiva. "Stiamo portando avanti diligentemente lo sviluppo verso il rilascio ufficiale. Man mano che lo sviluppo procede, condivideremo aggiornamenti e contenuti esclusivi", hanno dichiarato, mantenendo viva l'attenzione della comunità.