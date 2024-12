Roblox trova la strategia per aggirare le commissioni degli app store

Roblox, la popolare piattaforma di giochi online, ha annunciato una nuova strategia per incentivare gli acquisti di Robux, la sua valuta virtuale, al di fuori degli app store. Gli utenti, infatti, possono ora ottenere fino al 25% in più di Robux acquistando attraverso gift card, computer o sito web.

Questa mossa mira a evitare le commissioni imposte dagli app store sugli acquisti in-app. Ad esempio, un acquisto di 9,99€ ora fornirà 1000 Robux invece degli 800 precedenti se effettuato tramite i canali preferenziali.

La società ha precisato che non si tratta di una promozione temporanea: "Prevediamo di mantenere questa nuova politica di prezzi a livello globale oltre il periodo festivo", come riportato nelle FAQ ufficiali.

Sebbene Roblox non abbia fornito spiegazioni dettagliate sulla scelta di limitare l'offerta a determinati canali, è probabile che l'obiettivo sia ridurre i costi legati alle commissioni degli store digitali. Altre aziende hanno adottato approcci simili, come YouTube che applica prezzi maggiorati per gli abbonamenti Premium sottoscritti tramite app iOS.

Contestualmente, Roblox ha presentato il nuovo strumento Party, progettato per facilitare l'interazione e la comunicazione tra gli utenti sulla piattaforma. Questa funzionalità permette a gruppi fino a sei persone di riunirsi in chat testuali, con l'aggiunta della chat vocale prevista "nei prossimi mesi".

Queste novità sottolineano l'impegno di Roblox nel migliorare l'esperienza utente e nell'ottimizzare la propria strategia commerciale, adattandosi alle sfide poste dalle politiche degli app store e alle esigenze di una comunità in continua crescita.

La valuta virtuale di Roblox, i Robux, fu introdotta nel 2007, sostituendo il precedente sistema di "Roblox Points". Questa mossa ha rivoluzionato l'economia interna della piattaforma, consentendo agli sviluppatori di monetizzare le proprie creazioni e agli utenti di personalizzare i propri avatar.