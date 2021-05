Roblox, il lusso di Gucci fa fare spese folli ai videogiocatori

Oltre ad aver trovato la formula magica per il successo, Roblox può ora anche contare su uno strano (e decisamente) particolare fenomeno. La piattaforma virtuale, simile per certi versi a Minecraft, ha infatti lanciato un particolare cross over con la note griffe del lusso Gucci. Questo evento ha permesso al marchio di inserire alcuni oggetti per cui i giocatori stanno pagando letteralmente tantissimo.

Andiamo con ordine: Roblox ha un marketplace, dove gli utenti possono vendere e comprare tutti gli oggetti che vogliono. Parliamo di elementi cosmetici per il proprio avatar ed alcuni restano disponibili per sempre, altri invece, come nel caso dell’evento in questione sono a tempo limitato. Il Gucci Garden Experience è stato uno ddi questi eventi, con la famosa marca di moda che ha introdotto borse, occhiali ed altri accessori. Che in alcuni casi sono passati dal costo di 120 Roblux (la valuta virtuale del gioco), ovvero 1,40 Euro fino a raggiungere cifre decisamente più alte. Tra questi ci sono anche delle borse, sicuramente le più ricercate, che hanno generato un quantitativo di vendite decisamente altissimo per cifre nell’ordine delle migliaia di Euro. Un video YouTube testimonia ad esempio una transazione per uno di questi oggetti, venduto ad una media di 3.000 Euro.

Si tratta chiaramente di una manovra che i gestori di Roblox potrebbero aver calcolato come no. Il problema è che il titolo è destinato ad un pubblico molto giovane. Non sappiamo (e difficilmente lo sapremo) quanti bambini abbiano accesso a carte di credito o prepagate dei genitori per l’acquisto sul marketplace ma sicuramente il pericolo esiste. Per questo motivo è necessario anche riuscire a capire il perché sia stato lanciato un evento limitato, di risonanza così importante e accompagnato da una griffe che del lusso ha fatto la sua bandiera.

L’evento di Roblox andrà avanti fino al 31 maggio. Difficilmente altri oggetti però riusciranno ad essere venduti come le due borse in questione. Il pericolo scalper, per ora, sembra essere passato ma in futuro il team di sviluppo riuscirà a mettere dei paletti oppure continueranno su questa strada?