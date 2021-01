Roblox raggiunge i 30 miliardi, ora vale più di Ubisoft e CD Projekt

Roblox Corporation, software house dell’omonimo gioco, ha raggiunto il valore di 30 miliardi di dollari. Un valore decisamente alto che pone la software house fondata da David Baszucki ed Erik Cassel (venuto a mancare nel 2013) al di sopra di titani del settore come Ubisoft e CD Projekt. Adesso la fortunata software house canadese è sotto a Nintendo, EA e Take-Two. Un successo del tutto inaspettato, vista l’ombra mediatica che avvolge il gioco. Diffuso principalmente su mobile, il titolo nonostante sia tra i più diffusi al mondo è praticamente sconosciuto al pubblico adulto.

La storia dell’azienda inizia nel 2004 con il titolo omonimo che debutta nel 2006. Grazie a Roblox Studio, engine del titolo messo a disposizione dell’utenza, i giocatori sono in grado di creare il proprio gioco personale da poter condividere con la community, con l’unico limite imposto dall’immaginazione dell’utente. Ciononostante, il gioco è rimasto sempre al di fuori delle luci dei riflettori… almeno fino ad oggi. Disponibile su PC, Android e Xbox One ed assente su PS4 e Nintendo Switch, ha superato i 2 miliardi di dollari di introiti solamente su mobile divenendo, perciò, difficile da ignorare.

David Baszucki, CEO della software house, ha deciso quindi di seguire le orme di Spotify e Slack scendendo in pubblico attraverso una quotazione diretta. Ciò permetterà agli azionisti esistenti o a chiunque possieda azioni di venderle a nuovi investitori. Baszucki ha datp il benvenuto ai gruppi investitori Altimeter Capital e Dragoneer Groups, dichiarando quanto segue: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Altimeter, Dragoneer e agli altri nuovi investitori. Non vediamo l’ora di lavorare con tutti loro mentre continuiamo la nostra missione di costruire una piattaforma che consenta un’esperienza condivisa tra miliardi di utenti“.

Vi ricordiamo che Roblox è un free-to-play con micro-transazioni al suo interno. Perciò, qualora aveste dei bambini, state attenti ai loro movimenti per evitare grattacapi come quelli causati da una bambina nel Regno Unito, che avrebbe speso un vero e proprio patrimonio sul gioco sopracitato (cliccate qui per approfondire).