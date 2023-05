Dopo aver già analizzato ROG Ally in termini di prestazioni generali, approfondiamo la parte termica, capendo come si comporta la console portatile con i quattro profili energetici. Di seguito troverete, quindi, informazioni e risultati in merito ai nostri test, mentre sul canale YouTube di Tom’s Hardware potete trovare la controparte video, in cui vi mostriamo nell’effettivo i test.

In un articolo precedente abbiamo visto come la console riesca a rimanere silenziosa in qualsiasi momento; tuttavia, una cosa è rimanere silenziosa e fresca e, quindi, avere un sistema di dissipazione in grado di smaltire il calore senza richiedere che le ventole girino troppo velocemente causando molto rumore, un’altra cosa è, invece, essere silenziosa raggiungendo temperature alte che influiscono in negativo sull’ergonomia.

I quattro profili energetici

ROG Ally permette di impostare tre differenti profili energetici, più un quarto che è una sorta di variante ad alte prestazioni. In modalità “silenziosa” la console arriva a consumare fino a 9 watt, in modalità prestazioni ne consuma 15, in modalità Turbo ne consuma 30.

Con il caricabatterie collegato, azione che attiva di base la modalità Turbo, si va oltre i 30 watt, assestandosi tra i 40 e i 50 Watt in base al carico. In ogni caso, che sia un consumo di 40 o 50 watt, questo non incide sulla temperatura massima – ma solo sulla batteria. In questa situazione abbiamo visto la temperatura stabilizzarsi sui 95 gradi, mentre la console abbassava la frequenza, andava in throttling e riduceva, quindi, le prestazioni. Insomma, che sia un consumo di 40 o più watt, non cambia la situazione per quanto riguarda la temperatura raggiunta.

Come abbiamo effettuato il test

Abbiamo effettuato il test in questo modo: per ogni modalità energetica abbiamo messo la CPU sotto carico massimo; abbiamo aspettato cinque minuti così che si stabilizzasse in termini di temperatura, e abbiamo poi analizzato le varie parti della console con una termocamera. Ci siamo concentrati particolarmente sulla zona degli analogici, davanti e dietro, oltre ad aver dato uno sguardo alla parte inferiore della console, poiché è quella che entra in contatto nel caso decidessimo di utilizzarla appoggiandola alle gambe o alla pancia, in base alla nostra posizione.

Temperatura raggiunta con i differenti profili

Profilo Silenzioso

Con il profilo silenzioso, le parti laterali arrivano attorno ai 26/27 gradi, con la zona del pad direzionale digitale che arriva a sfiorare i 30 gradi. La stessa situazione riguarda l’impugnatura destra, con la zona dei tasti, quelli più interni, un paio di gradi più caldi rispetto alla zona dove s’impugna ROG Ally.

Dietro è molto fresca, nella parte bassa, mentre nella zona superiore delle bocchette si arriva a 36/ 37 gradi (questa è la zona dove esce l’aria calda). Infine, l’impugnatura posteriore è attorno ai 25/26 gradi, quindi ancora più bassa rispetto alla zona anteriore.

Profilo Prestazioni

Con il profilo prestazioni vediamo che le impugnature anteriori sono leggermente più calde, attorno ai 27/27.5 gradi, la zona dei pulsanti supera di poco i 30 gradi, mentre il pad digitale arriva anche ai 32 gradi.

Dietro arriviamo ai 40/42 gradi nella zona superiore delle bocchette, mentre dietro rimane pressoché invariata: nella zona dove s’impugna la temperatura si alza circa di mezzo grado in più, verso i 26/26.5 gradi.

Profilo Turbo

Con il profilo Turbo le impugnature arrivano attorno ai 27/28 gradi, con il pad direzionale che supera di poco i 30 gradi, e troviamo la medesima situazione nell’impugnatura destra. Dietro, invece, siamo sempre tra i 26 e i 27 gradi.

Profilo Turbo con caricabatteria

Con il profilo Turbo e il caricabatteria collegato, la zona anteriore dell’impugnata arriva ai 29/30 gradi, mentre il pad digitale anche qualche grado in più, iniziando a dare un po’ di fastidio. La zona destra è un po’ più fresca, attorno ai 28 gradi o poco più, con i tasti attorni ai 30 gradi. Dietro la temperatura rimane molto bassa, attorno ai 26/27 gradi, mentre nella zona superiore si va oltre i 40.

Riepilogo temperature

Profilo Impugnature anteriori Impugnature posteriori Pad direzionale / tasti anteriori Silenzioso 26 – 27 °C 25 – 26 °C 30 °C Prestazioni 27 – 27,5 °C 26 – 26.5 °C 30.5 °C Turbo 27 – 28 °C 27 °C 30.5 °C Turbo con caricabatteria 29 – 30 °C 27 °C 31.5 °C

Verdetto

Il risultato dei test di gestione del calore di ROG Ally, per fortuna, sono ottimi, con qualche accorgimento. Questi pongono la piattaforma sotto massimo carico, quindi è possibile che in condizioni di gioco reale si abbiamo carichi più altalenanti e di conseguenza situazioni ancora migliori.

La buona notizia è che la zona dove s’impugna la console, dietro, rimane sempre molto fresca, a prescindere dal profilo energetico. Anche in Turbo con caricatore, infatti, siamo attorno ai 26/27 gradi.

Davanti, invece, la situazione cambia maggiormente in base al profilo energetico: siamo partiti dai 26 gradi in modalità silenziosa e abbiamo superato i 30 gradi in modalità Turbo con cavo collegato.

Una 30ina di gradi nella situazione peggiore, dove impugniamo la console, vanno bene. Non si possono definire “caldi”: anche con delle mani molto sensibili al calore, seppure si senta che un po’ di calore c’è, non si percepisce la necessità di fermarsi.

Un po’ più fastidioso l’uso dei pulsanti e del pad digitale: forse quest’ultimo è proprio il difetto più grande, se così vogliamo vederlo, dato che la mano, se si usa, tende a rimanere abbastanza fissa sulla superficie. Ma anche qui parliamo 31/32 gradi, niente da far gridare allo scandalo, tutt’altro. E i joystick analogici, nonché i tasti dorsali, sono praticamente immuni a qualsiasi riscaldamento.

In conclusione, quindi, potrebbe non piacervi Ally per mille motivi, dato che la community è un po’ divisa, ma è oggettivo che il lavoro di Asus sul sistema di dissipazione, quanto a temperatura, surriscaldamento della scocca e rumorosità è veramente eccelso, al punto da desiderare queste prestazioni per qualsiasi console presente e futura.