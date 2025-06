L'ASUS ROG Ally X che abbiamo recensito tempo fa, rappresenta l'evoluzione definitiva del gaming portatile. La console di nuova generazione vi conquisterà con il suo processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 24GB di RAM e 1TB di storage SSD, garantendovi prestazioni eccezionali in ogni situazione. Il display touchscreen da 7" con refresh rate a 120Hz e il sistema di raffreddamento dual fan assicurano un'esperienza di gioco fluida e confortevole anche durante le sessioni più intense.

Vedi offerta su Amazon

ASUS ROG Ally X per giocare ovunque vuoi, con la potenza di un PC

L'ASUS ROG Ally X è la scelta ideale per i gamer che desiderano la massima libertà di movimento senza rinunciare alle prestazioni. Grazie al processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 24GB di RAM e Windows 11 Home, vi offre accesso completo alla vostra libreria di giochi su Steam, Epic Games e altre piattaforme. Il display touchscreen da 7" a 120Hz garantisce un'esperienza visiva fluida, mentre la batteria a ricarica rapida vi permette sessioni prolungate anche in viaggio.

A 799 Euro invece di 899, l'ASUS ROG Ally X rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera il massimo delle prestazioni gaming in mobilità. La combinazione di hardware potente, display ad alta frequenza e versatilità d'uso la rendono ideale sia per il gaming che per la produttività. Con 100 euro di sconto, è il momento perfetto per portarvi a casa questa console di ultima generazione che ridefinisce gli standard del gaming portatile.