Con la ROG Ally a 504€, la ROG Ally X rischia di perdere appeal

Negli ultimi mesi, il mondo del gaming portatile ha assistito a un vero e proprio boom, con l’uscita di diverse console pensate per offrire esperienze di gioco avanzate anche lontano da casa. In questo scenario, la ROG Ally si è imposta come uno dei dispositivi più apprezzati per il suo design curato, le prestazioni elevate e l’integrazione con l’ecosistema Windows. Ora, con un’offerta a dir poco interessante su Aliexpress, il suo valore cresce ulteriormente: la console viene proposta a soli 504,82€ per i nuovi utenti della piattaforma.

Vedi offerta

Asus Rog Ally, chi dovrebbe acquistarla?

Questa promozione potrebbe però creare qualche grattacapo alla casa madre, specialmente con la ROG Ally X, versione aggiornata e più costosa. Infatti, con un prezzo d’ingresso così competitivo, molti di voi potrebbero non sentire la necessità di considerare il nuovo modello, preferendo invece approfittare subito di una console già ben collaudata e performante. La differenza di prezzo potrebbe non giustificare il progresso, soprattutto se si considera l'attuale ottimo rapporto qualità-prezzo della ROG Ally standard.

Se siete tra coloro che vogliono entrare nel mondo delle console portatili seguendo il trend del momento, questa rappresenta un’opportunità concreta per iniziare senza spendere cifre esorbitanti. A poco più di 500€, avrete tra le mani una macchina potente, compatibile con tantissimi titoli e dotata di un display di alta qualità, ideale sia per il gaming in mobilità che per sessioni più rilassate sul divano.

In definitiva, valutare l’acquisto della ROG Ally ora, approfittando dello sconto riservato ai nuovi utenti su Aliexpress, potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Vi consigliamo di riflettere su cosa cercate realmente in una console portatile: se desiderate prestazioni elevate e disponibilità immediata, questa offerta potrebbe fare al caso vostro, senza attendere un eventuale abbassamento di prezzo sulla ROG Ally X.

Vedi offerta