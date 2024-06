PS5 potrebbe finalmente introdurre la retrocompatibilità con i giochi PS3

L'insider Nick Baker ha raccontato che Sony starebbe lavorando a un progetto di retrocompatibilità selettiva per alcuni titoli PS3 sulla console PS5. Questa informazione è stata rivelata durante l'ultimo podcast di The XboxEra, dove Baker ha condiviso le ultime indiscrezioni ricevute dai suoi contatti.

Al momento, non sono disponibili molti dettagli su come sarà implementata questa retrocompatibilità e quali giochi saranno inclusi. La dicitura "selezione di giochi" lascia supporre che non tutti i titoli PS3 saranno compatibili con la nuova console, seguendo una strategia simile a quella adottata da Microsoft per la retrocompatibilità con i giochi Xbox 360 (anche se in questo caso ci sono centinaia di giochi retrocompatibili). Tuttavia, mancano conferme riguardo eventuali miglioramenti tecnici come l'aumento della risoluzione o del framerate dei giochi.

Attualmente, i titoli PS3 sono fruibili su PS5 unicamente tramite cloud streaming mediante l'abbonamento a PlayStation Plus Premium. La possibilità di giocare direttamente alcuni giochi PS3 su PS5 senza necessità di streaming o abbonamenti supplementari sarebbe dunque un'aggiunta molto apprezzata dai giocatori.

Nonostante le implicazioni positive, è importante prendere tutto con le pinze. Nick Baker stesso ha ammesso di non avere ulteriori dettagli al riguardo e ha sottolineato l'incertezza che circonda tutte le informazioni da lui fornite. Pertanto, gli appassionati di PlayStation dovranno aspettare informazioni ufficiali da parte di Sony per avere conferme sulla realizzazione effettiva di questo progetto di retrocompatibilità.