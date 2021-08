Saints Row, il reboot della serie verrà annunciato alla Gamescom

Sembra che non ci siano dubbi e che ormai siamo vicini al ritorno dei Saints in tutto il loro splendore, o per meglio dire, in tutta la loro “sfacciataggine”. Il tweet che viene condiviso dallo stesso Geoff non lascia scampo a nessun tipo di immaginazione. Inoltre se si va sul sito di Saints Row si viene reindirizzati ad una specie di count down che porta direttamente all’orario in cui ci sarà l’evento di apertura della Gamescom 2021.

Ovviamente durante l’opening night live avremo modo di vedere tantissimi annunci e sicuramente il trailer di Saints Row spiccherà per colori e per atmosfera. Sarà inoltre un ottimo modo per capire se Volition avrà dato una svecchiata al sistema di gioco o se rimarrà fedele a quell’open world un po’ scanzonato che ha fatto sicuramente innamorare migliaia di giocatori sin dai primi capitoli della serie.

L’ultima volta che abbiamo visto il titolo in azione è stato con l’espansione stand alone del quarto capitolo. Ovviamente al momento non abbiamo più info a riguardo ma siamo sicuri che durante lo show di Geoff avremo tanto di cui parlare. Vi ricordiamo che l’Opening Night Live prenderà il via il prossimo 25 Agosto come evento di apertura dell’intera fiera che anche quest’anno si terrà completamente online.

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday. We are “Bossing” it with our announcements this year 👀 https://t.co/osudHTCxj1 See you live, Wednesday at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/6zE974HW0Q — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2021

Sono previsti tantissimi trailer durante l’evento e ovviamente non possono mancare le tanto attese world premiere che hanno contraddistinto da sempre ogni evento presentato dall’illustre presentatore americano. A questo punto non ci resta che attendere poco meno di una settimana. Fateci sapere cosa ne pensate di Call of Duty Vanguard, di cui vedremo sicuramente qualcosa anche durante questo evento.

Inoltre oggi è stata una giornata molto movimentata anche in casa Epic, poichè sono stati depositati dei documenti che proverebbero le intenzioni di Google nell’acquistare l’azienda in modo un po’ “diverso” dal solito.