Epic Games Store: il gioco gratis del giorno è Saints Row

L'Epic Games Store continua la sua tornata di ottimi giochi in regalo con il recente reboot di Saints Row, un titolo che, per quanto chiacchierato, rappresenta un'ottima aggiunta alle offerte dello store.

Questo titolo sarà disponibile gratuitamente fino alle 17:00 di oggi, permettendo agli utenti di aggiungerlo permanentemente alla propria libreria senza costi aggiuntivi.

Saints Row è il reboot della celebre serie di giochi d'azione sandbox, caratterizzato da una vasta mappa esplorabile, una vasta libertà di azione, molte attività secondarie sopra le righe e, ovviamente, un'elevata distruttibilità.

Ambientato a Santo Ileso, una città immaginaria nel Sudovest degli Stati Uniti, il gioco segue un gruppo di giovani che cerca di emergere nell'ambiente criminale della città. L'obiettivo del giocatore sarà quello di costituire la gang dei Saints e diventarne il capo, affrontando altre bande locali e sfruttando il supporto dei compagni Neenah, Kevin ed Eli.

Per quanto fu sponsorizzato come un punto di svolta per la serie, il reboot di Saints Row ha mantenuto una struttura di gioco molto simile all'originale, presentando però una caratterizzazione meno estrema rispetto ai capitoli precedenti, limitando numerose di quelle situazioni sopra le righe che da sempre affascinavano i fan di quella che, a tutti gli effetti, sembrava una parodia di una certa serie targata Rockstar.

Nella nostra recensione di Saints Row sostenevamo che la nuova produzione di Volition è una buona ripartenza per la serie, sia in termini narrativi che per quanto riguarda il ripensamento delle attività di gioco. I veri difetti di Saints Row sono tutti da ritrovarsi in una serie infinita di bug dovuti a una mancata pulizia del codice finale, il non essere stato in grado di distaccarsi da quella concezione di open world pregno di cose da fare tutte uguali e l'essersi limitato nell'eccedere sotto alcuni aspetti. Resta indubbio che se siete in astinenza di quella tipologia di open world arcade e "caciaroni", Saints Row è un prodotto tutto sommato valido, in grado di divertire, intrattenere e tenervi impegnati per parecchie ore.

Quest'offerta fa parte dell'iniziativa natalizia dell'Epic Games Store, che regala un gioco al giorno. I giocatori possono accedere al titolo gratuitamente tramite il launcher ufficiale o direttamente dal sito web dell'Epic Games Store. Una volta aggiunto alla libreria, il gioco sarà disponibile per sempre nella libreria dell'utente.

L'opportunità di ottenere giochi di qualità gratuitamente è stata una mossa molto apprezzata dagli appassionati di videogiochi, mantenendo alto l'interesse per la piattaforma di Epic.