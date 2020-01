Samurai Shodown: ecco la data di uscita della versione Nintendo Switch

Il 2019 si può tranquillamente considerare l’anno dei “revival”. Durante la scorsa annata videoludica svariate opere del passato hanno saputo (ri)trovare la strada verso l’attuale generazione. Ovviamente i più famosi Resident Evil 2, DMC 5 e MediEvil hanno certamente lasciato un forte impatto sul pubblico. Tuttavia, in mezzo a questi colossi anche una certa saga leggendaria ha saputo trovarsi il proprio spazio. Infatti durante l’estate del 2019, SNK ha riportato in vita la saga di Samurai Shodown grazie a un nuovissimo capitolo.

L’amato picchiaduro ha ricevuto lodi sia dai fan che dalla critica specializzata. Grazie a questi ottimi risultati, anche le vendite di Samurai Shodown sono risultate più che positive. Proprio per questo motivo, la casa di sviluppo nipponica avrebbe deciso di annunciare anche una versione per Nintendo Switch del titolo. Dopo un reveal (particolarmente blando) durante un Direct Nintendo il gioco è sparito dai radar mediatici.

Per “rimediare” a questo “torto”, Nintendo ha deciso di rivelare ufficialmente la data d’uscita della versione Switch di Samurai Shodown. Stando a Nintendo.com, il picchiaduro nipponico arriverà sulla console ibrida durante il prossimo mese, più precisamente il 25 Febbraio 2020. Quindi ci tocca aspettare davvero poche settimane per mettere le mani sul titolo SNK.

Come già annunciato in precedenza, tutti i vari utenti che preordineranno la versione per Switch di Samurai Shodown riceveranno come bonus Samurai Shodown 2! (la versione per Neo Geo Poket Color). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile anche per Xbox One, PS4, PC e Google Stadia.