ScummVM, il celebre emulatore di avventure grafiche è disponibile su iOS

Quale modo migliore di riprendersi dai bagordi di fine anno, godendosi una tranquilla avventura grafica sul proprio iPhone o iPad? ScummVM, l'emulatore di avventure grafiche già noto agli appassionati del genere, è disponibile ufficialmente su iOS e iPadOS.

Dopo un periodo di beta testing, l'emulatore è ora disponibile, in via totalmente legale, su App Store, consentendo agli utenti di iPhone e iPad di scaricarlo gratuitamente.

Tuttavia, è essenziale segnalare che ScummVM non include alcun gioco. È un emulatore "nudo e crudo", pronto per funzionare ma privo di titoli al suo interno.

Questo dettaglio, ovviamente, ha sollevato alcune questioni in merito a come gli emulatori siano considerati dalle politiche degli store, in particolare quello di Apple, visto che negli anni scorsi si sono visti numerosi emulatori venire rimossi dallo store a causa di alcune regole dell'AppStore non rispettate dagli sviluppatori.

Tuttavia ScummVM è stato autorizzato e risulta conforme alle regole dell'App Store, poiché l'app è progettata per far funzionare i giochi senza violarne la proprietà intellettuale.

Per coloro che non sono familiari, ScummVM emula i classici "punta e clicca" del passato, basati sull'engine SCUMM, creato da LucasFilm Games per le loro celebri avventure grafiche quali Maniac Mansion.

L'emulatore supporta titoli quali: Monkey Island, Indiana Jones, Zak McKracken e altre celebri produzioni degli anni d'oro della LucasArts, oltre ovviamente a numerose opere di Sierra, Humongous Entertainment e altri sviluppatori celebri in quegli anni.

È possibile consultare l'elenco completo dei giochi compatibili sul sito ufficiale di ScummVM, dove sono anche indicati i modi per ottenere i giochi, alcuni dei quali sono diventati disponibili gratuitamente nel corso del tempo.

L'arrivo di ScummVM su iOS offre agli appassionati dei "punta e clicca", la possibilità di rivivere alcuni fra i titoli storicamente più importanti per il genere, direttamente sui dispositivi Apple, portando le avventure grafiche direttamente nel palmo della mano.