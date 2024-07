Con Silent Hill 2 remake Bloober Team punta in alto: vuole farsi conoscere e scuotere il mercato

Il remake di Silent Hill 2 (che potete preordinare qui), sviluppato da Bloober Team in collaborazione con Konami, sta generando un notevole interesse tra i fan della serie horror. Nonostante alcune critiche iniziali al trailer, il team di sviluppo vede, infatti, questo progetto come un'opportunità per far conoscere le proprie capacità e i futuri titoli in lavorazione.

Motoi Okamoto, produttore del remake, ha espresso piena fiducia nelle capacità di Bloober Team, sottolineando l'attenzione del gioco agli elementi psicologici tipici della serie, piuttosto che al combattimento. Questa scelta sembra allinearsi perfettamente con l'esperienza dello studio nel genere horror, come dimostrato dai precedenti titoli Blair Witch e The Medium.

In un'intervista con PAP Biznes, il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha discusso dell'impatto che il remake di Silent Hill 2 avrà sul futuro dello studio:

"Silent Hill 2 apre il nostro portfolio di grandi giochi e rappresenta un punto di svolta nella nostra crescita come sviluppatori. È l'inizio di una nuova era per Bloober Team, che ci posiziona in prima linea nell'industria."

Gli ambiziosi progetti futuri di Bloober Team

Babieno ha anche rivelato che lo studio sta lavorando su un nuovo progetto originale, denominato "Project C", descritto come "la prima grande IP della compagnia" che potrebbe "scuotere il mercato". Questo progetto, insieme al remake di Silent Hill 2, sembra essere parte di una strategia più ampia per elevare il profilo di Bloober Team nel settore.

Il CEO ha sottolineato l'importanza di Silent Hill 2 come veicolo per costruire una comunità di fan che potrebbero poi interessarsi ai futuri progetti dello studio:

"Creando Silent Hill, stiamo anche creando una vasta comunità di giocatori e fan, che in seguito vorremo coinvolgere nei nostri progetti successivi."

Inoltre, Babieno ha confermato che Bloober Team sta collaborando con "i migliori creatori di giochi per piattaforme Nintendo", alimentando le speculazioni su un possibile coinvolgimento dello studio nel misterioso gioco horror annunciato da Nintendo, che introduce il nuovo enigmatico personaggio Emio.

Insomma, il remake di Silent Hill 2 sembra rappresentare non solo un'importante opportunità per i fan della serie di rivivere un classico in una veste rinnovata, ma anche un momento cruciale per Bloober Team nel suo percorso di affermazione come studio di sviluppo di primo piano nel panorama dei giochi horror.