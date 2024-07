Emio è un gioco misterioso che Nintendo sta promuovendo, cosa sarà?

Ieri, Nintendo ha rivelato un enigmatico teaser trailer di un nuovo gioco horror, provvisoriamente intitolato Emio. Nonostante il breve video pubblicato non abbia fornito dettagli specifici sul gameplay o sulla trama, ha sollevato una domanda intrigante tra i fan: "chi è Emio?".

Le prime informazioni disponibili riguardano soltanto il rating del gioco, ma alcuni appassionati hanno già iniziato a speculare sui potenziali sviluppatori dietro questo misterioso progetto. Secondo quanto riportato da Eurogamer, l'attenzione si è focalizzata su Bloober Team, conosciuti per titoli del calibro di The Medium, Layers of Fear e l'imminente Silent Hill 2 Remake (che potete preordinare su Amazon).

Questa teoria si basa su recenti dichiarazioni di Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, durante un'intervista rilasciata al sito polacco Strefa Inwestorow. Babieno ha menzionato un progetto enigmatico denominato "Project M", realizzato specificamente per le console Nintendo. Pur avendo un budget inferiore rispetto ad altri lavori in corso presso Bloober, "Project M" è descritto come una parte cruciale dei piani a lungo termine dell'azienda.

Babieno ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione con alcuni dei più rinomati creatori di giochi per piattaforme Nintendo, lasciando intendere che ci saranno aspettative elevate per questo titolo, nonostante il budget limitato. Inoltre, ha accennato che il progetto verrà rivelato in maniera completa entro la fine dell'anno, suscitando ulteriore curiosità e anticipazione tra i fan.

Le speculazioni continuano, e gli appassionati di Nintendo sono in attesa di ulteriori annunci che chiariscano finalmente la natura di Emio e il coinvolimento di Bloober Team.