Sono ormai passati diversi giorni dal lancio di Sonic Frontiers (qui potete leggere la nostra recensione), e finalmente i fan della storica saga di SEGA possono farsi una propria idea su questo tanto discusso nuovo capitolo. Fin dai primi annunci, questo progetto ha pesantemente diviso gli appassionati. C’era chi si è detto incuriosito da questo ritorno alle tre dimensioni, mentre una grande fetta di community ha mosso più di qualche dubbio su alcune scelte proposte dal team di sviluppo.

Con il lancio del gioco anche la critica è stata abbastanza divisiva, con chi ha voluto promuovere il titolo nonostante diversi problemi percettibili, e chi ha confermato molti di quei dubbi che già si intravedevano durante i vari momenti comunicativi pre-lancio. Ora, nonostante alcune problematiche, sembra che Sonic Frontiers (lo potete acquistare su Amazon) stia riuscendo a ottenere i favori di molti appassionati, andando anche ad abbattere un record per quanto riguarda la serie su PC.

Su Steam, infatti, Sonic Frontiers è riuscito a raggiungere un numero di utenti a dir poco positivo e mai ottenuto dalla saga prima d’ora. Stando ai dati di SteamDB è stato possibile notare come, durante la sua settimana di lancio, il gioco sia stato in grado di fare dei numeri impressionanti per la serie su PC. Il nuovo capitolo di Sonic ha raggiunto un picco di 19.181 giocatori simultanei, andando a superare il record precedente segnato dalla serie su Steam.

L’ultimo titolo del franchise che era riuscito a fare numeroni simili sulla piattaforma di Valve è stato Sonic Mania, con il titolo celebrativo dei capitoli in due dimensioni che nel suo momento di lancio riuscì a toccare un picco di 11,937 giocatori simultanei. Ottimi risultati quelli ottenuti da Sonic Frontiers quindi, e incoraggianti per il team di sviluppo che proprio di recente ha voluto dichiarare che molti dei problemi che ha il gioco al giorno d’oggi saranno risolti in futuro.