Sonic Frontiers 2 già in sviluppo? A confermarlo sono diversi leak

Secondo il noto leaker di Sega @MbKKssTBhz5 e altri fonte circolate in rete, lo sviluppo di Sonic Frontiers 2 sarebbe già in corso. Il leaker ritiene, infatti, che il titolo è un seguito di Frontiers nello stile di gioco ma che il nome potrebbe cambiare.

All'inizio di quest'anno, lo sviluppatore di Frontiers, Yuki Takahashi, ha dichiarato che il primo gioco rappresentava l'ultima chance per il Sonic Team e che, in caso di insuccesso, non ci sarebbe stata "via d'uscita".

Fortunatamente il gioco ha conquistato i fan, nonostante il rischioso tentativo di trasformare Sonic in un open-world, diventando rapidamente il gioco 3D più venduto della serie. Un sequel, dunque, era inevitabile.

Tutto ciò che sappiamo su Sonic Frontiers 2

Nella stessa intervista, Takahashi ha rivelato che Frontiers ha richiesto cinque anni di sviluppo, utilizzando un motore interno chiamato "Hedgehog". Se il sequel seguirà un percorso simile, non possiamo aspettarci di giocarci prima del 2027.

Frontiers 2 avrà probabilmente una portata molto più ampia del suo predecessore, poiché Sega ha dichiarato che il primo gioco ha superato di gran lunga le aspettative e che il sequel verrà realizzato "con un budget più grande".

Per quanto riguarda il contenuto del gioco, il direttore Morio Kishimoto ha dichiarato in una sessione di domande e risposte di essere "molto interessato" a includere vecchi personaggi dei fumetti, quindi potremmo vedere apparire altri personaggi. Naturalmente, i fan sono anche ansiosi di vedere Shadow the Hedgehog (che sta vivendo un grande ritorno quest'anno), ma dovremo solo aspettare e vedere se apparirà in Frontiers.