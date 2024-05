Sonic Frontiers: l'edizione Xbox è in sconto a soli 25€!

Lo saprete: la prossima stagione videoludica non riserverà grandi sorprese e, salvo qualche annuncio dell'ultimo secondo, non avremo poi molto da giocare fino all'arrivo in novembre di Assassin's Creed: Shadows. Per questo, qualora siate alla ricerca di un un ottimo titolo per tenervi impegnati, vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta dedicata all'ottimo Sonic Frontiers, un titolo davvero sorprendente e ingiustamente ignorato dai più, oggi disponibile a soli 24,99€ nella sua edizione per Xbox Series X! Un piccolo ma gradevole affare, per un gioco davvero divertente e ben fatto.

Sonic Frontiers, chi dovrebbe acquistarlo?

Sonic Frontiers rappresenta un capitolo rivoluzionario nella lunga storia del porcospino blu di Sega. Con questo gioco, Sonic si avventura nell'esplorazione a mappa aperta, seguendo la tendenza già abbracciata da altri illustri esponenti del mondo platform, come Mario con lo splendido Super Mario Odyssey e, più recentemente, Kirby con Kirby e la Terra Perduta. In tal senso, diremmo che rappresenta un ottimo acquisto sia per quelli che possono essere i fan storici del porcospino blu, sia per i nuovi giocatori che, con questo capitolo, potranno approcciarsi ad un Sonic "moderno", e certamente più che in grado di divertire e galvanizzare.

Nei panni di Sonic, ci ritroveremo a vivere un'avventura ricca di misteri e segreti, esplorando liberamente cinque enormi isole di gioco, strutturate secondo un impianto a mondo aperto che premia l'esplorazione e scoraggia qualsiasi tipo di progressione lineare. Ricchi di diversità e disegnati per garantire la massima velocità del personaggio, Sonic Frontiers segna un ritorno in grande stile per Sonic ed è, in generale, un gioco molto ampio e altrettanto valido.

Attraversando boschi, pianure e immensi deserti, ed esplorando mondi in cui i vecchi e contorti livelli della serie brillano di nuova luce e nuova grazia, Sonic Frontiers offre una moltitudine di attività, complice una struttura narrativa che, pur senza grandi pretese, riesce comunque a coinvolgere e divertire sia i vecchi che i nuovi fan della celebre mascotte Sega.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate effettuare l'acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, il gioco vada esaurito!

Vedi offerta su Amazon