Qualche giorno fa IGN ci ha permesso di vedere un gameplay abbastanza corposo del nuovo Sonic Frontiers. Il prossimo capitolo principale con protagonista il porcospino supersonico di SEGA sta facendo parlare molto di sé. I fan del franchise sono fomentati più che mai, e ora che il brand è esploso anche sul grande schermo non vedono l’ora di affrontare nuove avventure videoludiche. Stando a quanto visto del nuovo gioco, però, non tutto sembra stia andando come speravano in molti.

Lo spezzone di gameplay di Sonic Frontiers pubblicato su IGN non ha entusiasmato particolarmente i fan della serie, anzi, in molti sono proprio rimasti scottati da quando mostrato in questi giorni. Questa poca convinzione su quanto visto, inoltre, ha spinto una serie di appassionati a chiedere di rimandare il gioco così da rifinirlo e migliorarlo sensibilmente, tanto che in rete sta cominciando a diventare popolare l’hashtag #DelaySonicFrontiers.

Il video gameplay pubblicato qualche giorno fa ci permette di immergerci nella nuova isola che Sonic dovrà esplorare in questa sua nuova avventura in arrivo prossimamente. In sette minuti di video siamo riusciti a vedere diverse fasi di gameplay, ma nessuna di queste è riuscita a fare del tutto centro nel cuore degli appassionati. Su Twitter si stanno scatenando pareri poco entusiasti verso il gioco, con post che sottolineano i momenti meno interessanti che il gioco proporrebbe ai fan.

#DelaySonicFrontiers

I'm actually proud of the Sonic fandom for finally deciding that they deserve better than what they've been getting for over a decade. Maybe stop being so whiny about it but you've got the spirit! — Jack! (@TheJCGreen) June 4, 2022

Al momento non sappiamo se SEGA ascolterà le richieste di rinvio dei fan o se Sonic Frontiers continuerà la sua corsa verso l’uscita senza alcun cambio di rotta. Quel che è certo è che molti appassionati stanno cominciando a vedere i rinvii dei videogiochi come un qualcosa di positivo e che fa bene alla qualità del prodotto futuro.