Il tanto atteso annuncio di SEGA anticipato nel weekend è stato finalmente svelato. Il publisher e sviluppatore nipponico ha tolto i veli dalla sua ultima creazione e no, non si tratta di un videogioco, ma di un’altra console in miniatura, ovvero il Megadrive Mini 2. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna, con tanto di trailer e dettagli tecnici, oltre che la data di uscita.

Partiamo subito dalle cattive notizie: il SEGA Megadrive Mini 2 non sarà disponibile in Occidente. La console è infatti prevista per il 27 ottobre 2022, ma solamente in Giappone. Non è escluso che nel prossimo futuro il publisher e sviluppatore nipponico non decida di importarla anche negli Stati Uniti e in Europa, ma al momento non sembrano esserci indicazioni in merito. La precedente console in miniatura della società giapponese venne annunciata sia per il mercato giapponese che per quello occidentale, dunque almeno per ora è improbabile pensare a una release anche nel nostro territorio, ma mai dire mai.

Il SEGA Megadrive Mini 2 debutterà al lancio con più di 50 giochi (inclusi dei titoli per Mega CD) tra cui Silpheed, Shining Force CD, Sonic the Hedgehog CD e molti altri. Il prezzo di lancio sarà di 10.978 Yen giapponesi, che al cambio equivalgono a poco più di 80 Dollari. Il prezzo è perfettamente in linea con altre mini console come PlayStation 1 Classic e le due edizioni in miniatura di NES e SNES, lanciate a prezzi che andavano tra i 60 e i 120 Dollari per i mercati occidentali. Potete dare uno sguardo alla video presentazione grazie al video poco più in basso.

Il SEGA Megadrive 2 debuttò in Occidente agli inizi degli anni ’90. La console era praticamente identica alla versione originale, ma aveva un design più moderno, una scheda audio migliore e l’eliminazione dell’uscita del cavo antenna, oltre che un gamepad a sei pulsanti. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.