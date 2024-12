Sony regala diversi avatar per i 30 anni di PlayStation, ecco come ottenerli

Sony ha lanciato un Calendario dell'Avvento digitale per celebrare il 30° anniversario di PlayStation, offrendo avatar esclusivi per PS4 e PS5 (acquistabile su Amazon) in Germania e Austria. I codici promozionali, tuttavia, sembrano funzionare anche in Italia e in gran parte d'Europa.

L'iniziativa, parte di una più ampia celebrazione del marchio PlayStation, sta riscuotendo successo tra i giocatori italiani. Ogni giorno fino al 24 dicembre viene rilasciato un nuovo avatar, ciascuno rappresentativo di un anno della storia PlayStation dal 1994 al 2002.

Gli avatar disponibili finora includono temi come "Born To Be Wild Sled" per il 1994 e "The Last Sword of Fantasy" per il 2002.

Per ottenere gli avatar, dovete inserire i codici forniti nelle loro console PS4 o PS5. Di seguito li trovate tutti:

1994 Born To Be Wild Sled TKRQ-K433-2N22

TKRQ-K433-2N22 1995 I Believe I Can Fly Glider NJE4-D8XE-KMTT

NJE4-D8XE-KMTT 1996 Ultimate Adventure Heroine 262Q-F5F2-JA95

262Q-F5F2-JA95 1997 Ready, Set, Go HTC3-CJAX-GX5K

HTC3-CJAX-GX5K 1998 Daniel's Little Brother TTLT-JFJQ-XHK2

TTLT-JFJQ-XHK2 1999 Silent Sister GLBH-N8A6-89KJ

GLBH-N8A6-89KJ 2000 The Future Is Not Set K23G-P29H-T54L

K23G-P29H-T54L 2001 Gamer Snack For Cyberpunks PT2B-2E8M-HFH2

PT2B-2E8M-HFH2 2002 The Last Sword of Fantasy CTML-8GN6-8P24

Questa iniziativa si affianca al recente aggiornamento dell'interfaccia di PlayStation 5, che offre un design nostalgico per celebrare la storia del brand. Sony continua così a coinvolgere la sua community di giocatori, offrendo contenuti esclusivi e ricordando i momenti salienti dei 30 anni di PlayStation.

Le celebrazione di PlayStation per il trentesimo anniversario non finiscono qui. Chissà, magari durante i TGA ci sarà qualche altra sorpresa che non ci aspettiamo. Incrociamo le dita.