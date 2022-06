Dopo diversi mesi di attesa, finalmente Soulstice ha ottenuto una data di uscita. Il gioco di casa Reply Game Studios e fortemente ispirato alle opere giapponesi come Nier sarà disponibile davvero a breve, come svelato in occasione del PC Gaming Show 2022. L’annuncio è arrivato con un nuovo trailer, pubblicato proprio durante l’evento dedicato al mondo dei giochi PC.

Come annunciato nel corso dell’evento, Soulstice sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2022. Il nuovo trailer si è focalizzato sulla storia creata da Reply Forge Studio, l’etichetta dello sviluppatore software italiano dedicata ai videogiochi e ci ha mostrato i personaggi e alcuni dei nemici che si potranno incontrare nel corso del gioco. Niente gameplay, ma bisogna anche precisare che il titolo è oramai in circolazione da diverso tempo e che abbiamo già avuto modo di vederlo negli ultimi mesi.

Oltre alla data di uscita, fissata appunto verso la fine di settembre, il nuovo trailer ci ha mostrato i bonus per i pre-order per la Deluxe Edition. Questi includono l’artbook digitale e la colonna sonora digitale, insieme al pacchetto Ashen Blade. Prevista anche la demo, a cui si può accedere dopo essersi registrati al sito ufficiale del gioco. Potete dare uno guardo al nuovo trailer grazie al video presente poco più in basso.

Non ci resta dunque che attendere il mese di settembre per poter mettere le mani su Soulstice. Vi ricordiamo che il PC Gaming Show 2022 non è stato avaro di novità. Tra i diversi giochi presenti, abbiamo avuto modo di rivedere ancora una volta in azione il remake di System Shock, con tanto di intervista finale a Warren Spector. Per tutte le altre novità e per scoprire tutti i giochi annunciati, inclusi i vari update, vi invitiamo a dare uno sguardo al nostro recap, dove vi elenchiamo tutti i titoli mostrati con un particolare focus sui più importanti. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.