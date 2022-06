Dopo il Kick Off della Summer Game Fest 2022 e la conferenza di Xbox, tocca al PC Gaming Show 2022 chiudere ancora una volta il ciclo di conferenze estive. Scopriamo in questo articolo tutti i giochi e gli update annunciati da parte degli sviluppatori.

Soulstice

L’italianissimo Soulstice, gioco che si avvicina tantissimo alle atmosfere di produzioni giapponesi come Nier, torna a mostrarsi in occasione del PC Gaming Show 2022. Il titolo si è mostrato con un breve trailer, che ha annunciato la data di uscita: Soulstice arriverà il 20 settembre 2022. Chiunque si registrerà sul sito ufficiale potrà avere una chance per testare la demo in anteprima.

The Invincible

Ambientazione sci-fi per The Invincible, una nuova IP sviluppata da Starward. Il gioco è un’avventura in prima persona, che si prospetta decisamente interessante per tutti coloro che hanno apprezzato l’ambientazione di No Man’s Sky. Di seguito il trailer.

Deceive Inc.

Sweet Bandits ha svelato un nuovo trailer di Deceive Inc. Lo shooter con un’estetica ispirata agli anni ’50 sarà disponibile nei primi mesi del 2023.

The Alters

11bit Studios, gli sviluppatori del bellissimo This War of Mine, hanno annunciato The Alters. Si tratta di un nuovo videogioco, concentrato sulle piccole scelte che dobbiamo compiere in pochissimi secondi e che possono condizionare la vita di tutti i giorni. Un progetto sicuramente ambizioso, di cui al momento possiamo gustare solamente il trailer ufficiale in attesa di ulteriori informazioni.

Shiro Games

Protagonista del PC Gaming Show 2022 è stata anche Shiro Games, che ha presentato alcuni dei suoi prodotti attualmente in lavorazione. Wartales, Dune: Spice Wars, l’espansione di Northgard e molto altro.

Great Houses of Calderia

Il nuovo trailer di mette in luce tutte le peculiarità del gioco strategico di casa Firesquid Games. Tra alleanze e atti di guerra, scopriamo parte del gameplay di Great Houses of Calderia nel nuovo trailer.

Scorn

Gli sviluppatori di Scorn ci mostrano tutto l’orrore del mondo di gioco. Una visione consigliata solamente agli stomaci più forti. Il titolo arriverà il 21 ottobre 2022, anche su Xbox Series S e Xbox Series X

Half-Life Alyx: Levitation

Torna a mostrarsi una delle mod più ambiziose per Half-Life Alyx, ovvero Levitation. Creata dal modder FMPONE e Corey Laddo, la mod è tornata a mostrarsi con un lunghissimo video di gameplay che potete ammirare poco più in basso.

Showcase di New Blood Interactive

Al PC Gaming Show 2022 c’è spazio anche per una piccola presentazione di New Blood Interactive, con un update su Gloomwood e qualche aggiornamento sugli altri titoli in sviluppo.

Victoria 3

Se amate i giochi strategici, il nuovo video di gameplay di Victoria 3 è assolutamente imperdibile. Scopriamo tutte le novità sul gioco di casa Paradox Interactive (tranne la data di uscita) nel filmato poco più in basso.

Oltre ai titoli sopra, sono stati mostrati anche i seguenti giochi in rapida successione: