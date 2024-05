Soulstice è un gioco da recuperare PER FORZA a soli 21€!

Non manca molto al termine delle offerte della Amazon Gaming Week e, per questo, il nostro suggerimento è quello di accaparrarvi quanto prima quelle che sono le ultime occasioni d'acquisto in sconto, così da portarvi a casa tantissimi ottimo prodotti per la vostra postazione da gaming a prezzo scontato e, ovviamente, anche tanti ottimi videogiochi per tutte le console a prezzi da Black Friday! Ebbene, se siete proprio alla ricerca di un buon titolo per la vostra PS5, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta che Amazon sta dedicando all'ottimo, ma purtroppo sottovalutato, Soulstice! Un action RPG di ottima qualità, oggi disponibile ad appena 20,99€! Insomma, un vero affare!

Soulstice, chi dovrebbe acquistarlo?

Premiato dalla nostra redazione con un sono 8, a testimonianza del fatto che si parla di un titolo di ottima qualità, Soulstice è GDR action dallo stile dark, impegnativo ed appagante, sorretto anche da una buona scrittura, che mette al centro dell'azione il particolare rapporto tra 2 sorelle, Briar e Lute, una delle quali è... un fantasma! Ideale per chiunque ami perdersi esplorando mondi dark fantasy ricchi di misteri, il gioco si ispira chiaramente ad opere intramontabili come Berserk, e si propone con un'ottima combinazione di azione e strategia, essendo i combattimento basati sulla sincronizzazione delle abilità delle due protagoniste.

Infatti, mentre Briar, direttamente controllabile dal giocatore, eccelle nel combattimento corpo a corpo, lasciandosi andare a combo letali e devastanti, Lute può utilizzare i suoi straordinari poteri ultraterreni per dominare i nemici, in quello che è un mix davvero appagante di arma bianca e magia soprannaturale.

Strutturato per offrire ai giocatori un'ampia personalizzazione dello stile di combattimento, Soulstice si propone, dunque, come un titolo complesso e stratificato, in cui al giocatore è data la possibilità di sbloccare una vasta gamma di abilità, rendendosi così terreno fertile per tutti quei giocatori che cercano un titolo che sappia offrire un buon equilibrio tra una narrativa avvincente ed un gameplay sfidante.

Con una direzione artistica che attinge dai classici del dark fantasy giapponese, e un'esperienza immersiva e coinvolgente, Soulstice è, in sintesi, un titlo che val davvero la pena recuperare, e giacché potreste esservelo certamente perso ai tempi dell'uscita (e, come avrete capito, questo è un vero peccato), vi suggeriremmo di approfittare subito dell'offerta proposta da Amazon, acquistandolo ora a quello che è il suo prezzo più basso di sempre: appena 20,99€!

