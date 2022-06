Durante il PC Gaming Show 2022, Nightdive Studios è tornata a mostrare il remake di System Shock. Un trailer decisamente atipico, che ha mostrato davvero pochissimo del gioco, ma che ci rassicura sullo stato dei lavori dopo diverso tempo d’assenza. Il reveal è stato poi seguito da un’intervista con Warren Spector, designer e creatore della serie, che attualmente lavora a un nuovo progetto.

“Abbiamo migliorato la grafica, al meglio che potevamo, per poter rendere il gioco più piacevole ai giocatori di oggi. Abbiamo anche migliorato l’interfaccia”, le parole del game designer. Spector ci ha poi informato sullo stato dei lavori del gioco, che procedono bene, ed è sicuro che il team di sviluppo abbia fatto un ottimo lavoro per permettere a questo remake di venire alla luce.

“Non sono sicuro che i giocatori di oggi possano vedere e toccare con mano tutte le influenze che ha avuto il gioco, ma quelli di un tempo sì”, le parole di Spector. Il filmato, che purtroppo non aggiunge niente di nuovo a ciò che abbiamo già visto, è disponibile poco più in basso.

Almeno per ora, purtroppo, neanche il PC Gaming Show 2022 è stata l’occasione giusta per poter scoprire la data di uscita di System Shock. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti, ma vi ricordiamo che potete provare con mano il titolo semplicemente scaricando la demo presente su Steam. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in arrivo dal mondo dei videogiochi.