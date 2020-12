Migliori soundbar per console | Dicembre 2020

Uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda l’immersione videoludica è sicuramente l’audio. Da molti sottovalutato, un audio di qualità può riuscire ad immergervi all’interno di un gioco più di quanto immaginiate. Inutile dire che le soundbar possono offrirvi una qualità audio certamente migliore rispetto alle casse della vostra TV o del vostro monitor, regalandovi una percezione del suono completamente differente. Il lato più interessante di tali dispositivi è il form factor: qualora non aveste tanto spazio a disposizione per una configurazione home theater, le soundbar vi permetteranno di ottenere un ottimo risultato senza invadere troppo il vostro spazio. Ma bando alle ciance e diamo uno sguardo alle migliori soundbar per console!

Migliori soundbar per console

Sony HT-SF150 | Fascia Economica

Nella fascia economica (solo di prezzo) troviamo l’ottima Sony HT-SF150. Si tratta di una soundbar surround a 2 canali che, grazie alla tecnologia S-Force PRO Front Surround, emula i campi sonori per offrire un audio corposo e ricco. Dotata di una potenza d’uscita a 120W, il corpo della soundbar misura 90.00 x 8.80 x 6.40 cm, risultando molto agile da inserire in qualsiasi spazio. I terminali input/output sono una porta HDMI (ARC), un ingresso ottico e una USB tipo A.

Yamaha YAS-109 | Fascia Media

Nella fascia media di prezzo delle migliori soundbar per console, troviamo la Yamaha YAS-109, una soundbar con caratteristiche di tutto rispetto. Partiamo dal dire che tale soundbar ha incluse parecchie chicche come Alexa integrata e la possibilità di gestire i dispositivi Smart Home dall’app dedicata. Sul fronte audio troviamo il supporto al DTS Virtual:X, ottimo per la riproduzione dell’audio 3D. Ulteriore aggiunta è la funzione Clear Voice che ottimizzerà i dialoghi offrendovi un audio pulito. Dispone di una porta HDMI (ARC) e un ingresso ottico. Le dimensioni della barra sono di 89.00 x 13.10 x 5.30 cm e la potenza d’uscita corrisponde a 120W.

Samsung Soundbar HW-S60T/ZF | Fascia Alta

Al momento in cui stiliamo questa guida, la Samsung Soundbar HW-S60T/ZF è disponibile a un prezzo imperdibile. La soundbar di Samsung si impone sul mercato come una delle migliori soundbar per console grazie alla potenza d’uscita a 180W, ai suoi 4 canali e ai 6 speaker. Le funzionalità offerte dal prodotto sono il ‘Side horn speaker con Samsung acoustic beam’ che sincronizza lo spostamento del suono all’immagine, e l’adaptive sound che analizza il segnale audio in modo da ottimizzare il suono alla scena. Le dimensioni della barra sono di 76.40 x 6.60 x 12.50 cm, possiede un’uscita HDMI(ARC) e connessione Wi-Fi e Bluetooth per sfruttare Alexa integrata e tutte le funzionalità smart dell’app dedicata.

Bose TV Speaker | La migliore per compatezza e prestazioni

Quando si parla di prestazioni si sa… Bose è uno dei marchi migliori. Questa proposta è per chi non vuole invadere troppo il proprio spazio, ma senza rinunciare alle prestazioni. Con delle dimensioni di solo 10.21 x 59.37 x 5.61 cm, Bose TV Speaker è adatta per essere installata sotto qualsiasi TV o monitor, ma offre anche ottime prestazioni grazie ai due driver full-range ottimizzati per i dialoghi. Qualora voleste espandere il vostro impianto audio, questa soundbar è compatibile con i Bose Bass Module 500 e 700. Possiede un’uscita HDMI(ARC) e Bluetooth.

Creative Stage | Per spendere poco

Volete spendere poco, ma allo stesso tempo volete un audio discreto? Creative Stage è quello che fa per voi! La barra è dotata di altoparlanti a 2.1 canali a una potenza di picco di 160W e integra due driver mid-range ottimi per i dialoghi e per dei suoni più vividi. Abbinato al subwoofer dedicato (incluso) a lunga distanza, Creative Stage offre dei bassi perfetti per il gaming o per la visione di film e serie TV, ma un po’ troppo invadenti per l’ascolto di musica. Sorprendente il piano delle connessioni: ingresso ottico, HDMI(ARC), AUX, USB e Bluetooth.

