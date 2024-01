Altro che cinema! Questa soundbar è bella, potente e super scontata!

Siete alla ricerca di un'ottima soundbar con cui dare una svolta alla vostra smart TV? Volete mettere in piedi un vero e proprio angolo home cinema, che sia degno dell'esperienza in sala? Allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa ottima offerta Amazon che, con il suo sconto del 21%, vi permetterà di acquistare a prezzo ribassato l'eccellente soundbar JBL Bar 500, disponibile ora su Amazon al prezzo di 515,13€, e dunque con uno sconto di oltre 130 euro, visto e considerato il prezzo consigliato di ben 649,99€!

JBL Bar 500, chi dovrebbe acquistarla?

Progettata per gli appassionati di cinema che, come detto in apertura, desiderano realizzare anche tra le mura domestiche un angolo che sin degno dell'esperienza in sala, la soundbar JBL Bar 500 è potente, compatta, e suona decisamente bene, grazie ad una serie di attenzioni tecniche che la rendono davvero comparabile, con le dovute misure, ad un'esperienza cinematografica.

Dotata di tecnologia MultiBeam Surround Sound e del supporto allo standard Dolby Atmos, questa soundbar 5.1 offre un'esperienza audio completamente wireless, e non richiederà altro che una connessione tra la soundbar in sé e la TV per poter funziona adeguatamente. Il modulo woofer, infatti, è completamente indipendente, liberamente posizionabile, e garantirà comunque un'esperienza acustica potente e profonda, senza rallentamenti o delay rispetto all'audio a schermo.

Capace di sprigionare un suono potente ed avvolgente, ma mai distorto e sempre cristallino, questa soundbar è la scelta ideale per chi vuole garantirsi un'ottima esperienza audio e, in tal senso, può risultare una scelta indovinata anche per i gamer console, vista quella che è la qualità media, anche sotto il profilo acustico, di molte delle ultime produzioni videoludiche.

Facile da collegare grazie a connessioni come HDMI eARC, e dotata di supporto al formato 4K Dolby Vision, oltre che compatibile con AirPlay, Alexa Multi-Room e Chromecast, la JBL Bar 500 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera vivere film, sport e musica con una qualità audio superiore, e visto il suo prezzo originale non proprio per tutti, vi suggeriremmo caldamente di prendere in considerazione l'offerta Amazon, visto che un risparmio da oltre 100 euro non è proprio da tutti i giorni, specie su prodotti di questa qualità.

