Spider-Man 2 è realtà! Villain e finestra di lancio

Qualche istante fa è andato in onda il nuovo PlayStation Showcase, un evento tutto dedicato ai giochi che arriveranno nel prossimo futuro su PlayStation 5. Uno dei team di sviluppo protagonisti di questa sera è stato sicuramente Insomniac Games, che ha annunciato non uno ma ben due nuovi giochi in esclusiva. Oltre alla sorpresa Marvel’s Wolverine, abbiamo potuto godere del primo teaser trailer ufficiale del tanto atteso Marvel’s Spider-Man 2.

Il primo teaser ufficiale di Marvel’s Spider-Man 2 non ci mostra molto di quello che sarà il seguito del titolo uscito nel 2018, ma ci fa capire alcune situazioni di trama che troveremo in questo nuovo capitolo. Sia Peter Parker che Miles Morales si trovano a combattere insieme nelle strade di New York City. Scrutiamo anche alcune nuove abilità, soprattutto in Peter che utilizza una serie di braccia ragnesche per effettuare diverse combo.

Il teaser, però, ci presenta anche quello che presumibilmente sarà il villain principale del gioco, ovvero Venom, il quale sbuca da un vicolo mostrandoci per pochissimi secondi il suo inimitabile volto. Non sappiamo altro al momento, ma il teaser trailer di Insomniac Games ha ancora una sorpresa finale da mostraci; una nozione parecchio fondamentale per tutti coloro che già non vedono l’ora di mettere le mani su questo attesissimo sequel.

Marvel’s Spider-Man 2 non ha ancora una data di lancio, ma a fine trailer apprendiamo almeno la finestra di lancio di questo nuovo gioco. Spider-Man 2 uscirà non prima del 2023, e sarà un gioco in uscita esclusivamente su piattaforma PlayStation 5.