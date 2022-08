Con l’arrivo di sempre più esclusive PlayStation anche su PC, molti dei grandi franchise Sony stanno trovando nuovi appassionati, ma non solo. Come ben saprete, il mondo del gaming su PC va ben oltre la normale esperienza di gioco, e con le mod si possono modificare interi giochi su più livelli, rendendoli, talvolta, quasi irriconoscibili. A toccare con mano le potenzialità infinite delle mod c’è anche Marvel’s Spider-Man, il quale è stato protagonista di una folle mod.

La mod in questione non va a cambiare totalmente l’esperienza proposta da Marvel’s Spider-Man, tutt’altro, ma ne modifica un degli elementi più significativi, ovvero il modello del nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Al posto di giocare nei panni dell’Uomo Ragno, con questa mod sarà il Muppet Kermit la Rana a prendere a ceffoni i malviventi di New York, con tanto di spara ragnatele integrato per volteggiare per la grande mela in tutta libertà.

A mostrarci qualche spezzone di questa mod in azione è stato il noto utente conosciuto su Twitter come ‘Okami’, il quale ha pubblicato in queste ore un paio di video gameplay. In questi filmati viene messa in mostra l’agilità incredibile e il dettagliato modello di Kermit realizzato dal modder. Come al solito il risultato finale è davvero ilare, e permetterà agli appassionati dei Muppets di poter vivere una stramba avventura per le strade e i grattacieli di New York.

We've officially reached the peak of Spiderman modding pic.twitter.com/HWDpktorjy — Okami Games (@Okami13_) August 28, 2022

Questa è solo una delle ultime mod, ma sappiamo benissimo che gli innumerevoli modder non si fermano mai e sono instancabili quando si tratta di creare qualcosa di originale da aggiungere ai giochi più importanti del momento. Con l’arrivo delle esclusive PlayStation su PC Sony ha fatto un passo molto importante per espandere il proprio marchio, ma il PC non è il solo mercato nel mirino dalla compagnia, e solo poche ore fa è stato annunciata un’importante acquisizione a tema mobile gaming.