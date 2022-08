In un momento comunicativo così pieno come quello che stiamo vivendo, manca ancora all’appello un grande appuntamento tutto dedicato al mondo PlayStation e alle prossime produzioni in arrivo da qui al futuro. La compagnia nipponica sta portando avanti un tipo di comunicazione che si basa principalmente su annunci a sorpresa su Twitter o sul proprio Blog ufficiale, e anche l’ultima acquisizione ci è stata annunciata con il medesimo modus operandi degli ultimi mesi.

Foto Playstation

In queste ore PlayStation ha dato il benvenuto nella sua sempre più grande famiglia ai ragazzi di Savage Game Studios, un team di sviluppo tedesco certamente non tra i più noti, ma che sta attirando le attenzioni di molti proprio dopo questo recente annuncio. Come sottolinea la compagnia nipponica, Savage Game Studios è un team di grande talento con personalità dai molti anni di esperienza nella realizzazione di alcuni dei giochi per dispositivi mobile più popolari apprezzati dai giocatori di tutto il mondo.

“Abbiamo fatto questo accordo perché crediamo che la leadership dei PlayStation Studios rispetti la nostra visione di come si possa operare al meglio e avere successo nell’industria, e perché anche loro non hanno paura di correre rischi. Oltre a questo c’è la possibilità di attingere allo straordinario catalogo di IP PlayStation e al fatto che trarremo vantaggio dal supporto che solo loro possono fornire”, ha dichiarato Michail Katkoff, CEO e co-fondatore di Savage Game Studios.

Welcoming Savage Game Studios to the PlayStation Studios family: https://t.co/xUidwYZrfG pic.twitter.com/9my00c62NL — PlayStation (@PlayStation) August 29, 2022

In tutto questo è stato annunciato anche come Savage Game Studios sia già al lavoro su un nuovo gioco a servizi AAA di genere action per dispositivi mobile. Al momento è ancora troppo presto per rivelare di più, ma è sempre più palese la volontà da parte di PlayStation di volersi espandere oltre al mercato console, abbracciando anche il mondo PC e mobile, senza contare quello delle serie TV e del cinema.